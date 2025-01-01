Menu
2017 GMC Yukon

152,917 KM

$34,997

+ GST
2017 GMC Yukon

Denali | ALL CREDIT ACCEPTED!!

13138360

2017 GMC Yukon

Denali | ALL CREDIT ACCEPTED!!

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

$34,997

+ GST

Used
152,917KM
Excellent Condition
VIN 1GKS2CKJ4HR361382

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 152,917 KM

*** WE OPERATE ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 403-909-8666 TO BOOK AN APPOINTMENT ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

 

**ALL FINANCE DEALS WILL HAVE $1,099 ADDED TO THE PRICE OF THE VEHICLE**

 

 

 

 

*** WE OPERATE ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 403-909-8666 TO BOOK AN APPOINTMENT ***

 

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Fog Lights
HID Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Climate Control

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

2017 GMC Yukon