2017 Hyundai Santa Fe Sport

89,251 KM

$17,997

+ GST
2017 Hyundai Santa Fe Sport

SE AWD | TWO SETS OF TIRES | ALL CREDIT ACCEPTED!!

13278650

2017 Hyundai Santa Fe Sport

SE AWD | TWO SETS OF TIRES | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Location

XpressApprovals

9549 118 Ave NW, Edmonton, AB T5G 0N9

(403) 909-8666

$17,997

+ GST

Used
89,251KM
Excellent Condition
VIN 5XYZUDLB9HG396452

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 89,251 KM

Vehicle Description

XPRESS APPROVALS IS AN AMVIC LICENSED DEALERSHIP, COMMITTED TO PROVIDING EXCEPTIONAL SERVICE AND QUALITY VEHICLES WITH FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS.

GIVE US A CALL AT (403) 909-8666. WE’RE LOCATED AT 9549 118 AVE NW, EDMONTON AB T5G 0N9.

 

*** PLEASE CALL 403-909-8666 TO BOOK AN APPOINTMENT ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

**ALL FINANCE DEALS WILL HAVE $1,099 ADDED TO THE PRICE OF THE VEHICLE**

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

XpressApprovals

XpressApprovals

9549 118 Ave NW, Edmonton, AB T5G 0N9

Call Dealer

(403) 909-XXXX

(click to show)

(403) 909-8666

$17,997

+ GST>

XpressApprovals

(403) 909-8666

2017 Hyundai Santa Fe Sport