Menu
Account
Sign In
Back

2017 Nissan Altima

150,670 KM

Details Description Features

$13,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$13,950

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2017 Nissan Altima

2017 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5 SV

Watch This Vehicle

2017 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5 SV

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller

$13,950

+ taxes & licensing

150,670KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9398230
  • Stock #: 2210-31
  • VIN: 1N4AL3AP3HN357119

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 150,670 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2017 NISSAN ALTIMA I4 2.5 **********

 

ENGINE:2.5L 4CYL

 

 

FACTORY REMOTE START (2 FOBS)

BACKUP CAM

HEATED SEATS

HEATED STEERING WHEEL

SUNROOF

PUSH START BUTTON

BLUETOOTH CONNECTION

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

REMOTE TRUNK RELEASE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

DAYTIME RUNNING LIGHTS

REAR BENCH SEAT

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

BRAKE ASSIST

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2007 Pontiac G5 GT
 130,507 KM
$6,950 + tax & lic
2014 Buick Verano 4D...
 86,628 KM
$12,950 + tax & lic
2012 Dodge Grand Car...
 199,014 KM
$7,950 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory