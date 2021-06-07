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2018 Ford F-150

83,458 KM

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2018 Ford F-150

2018 Ford F-150

XLT Supercrew 4x4

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2018 Ford F-150

XLT Supercrew 4x4

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9116 111 Ave NW, Edmonton, AB T5B 0C4

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Certified

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83,458KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7283615
  • Stock #: D38821
  • VIN: 1FTFW1EG4JKD38821

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 83,458 KM

Vehicle Description

**CARS TRUCKS SUV 4X4 VAN AWD EDMONTON FINANCING AVAILABLE EASY FINANCING **

2018 FORD F150 XLT SUPERCREW CAB 4X4 3.5 LITER ECOBOOST AUTOMATIC TRANSMISSION 6.5 FEET BOX 1 OWNER LEASE BACK AIR CONDITION TILT CRUISE POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER SEAT POWER FOOT PEDALS AM FM SAT STEREO BACK UP CAMERA REAR BACK SENSORS HANDS FREE CALLING FOG LIGHTS TRAILER TOW PACKAGE RUNNING BOARDS TONNEAU COVER SPRAYED BOX LINER ALLOY WHEELS KEYLESS ENTRY  FORD MANUFACTURER POWERTRAIN WARRANTY CLEAN CARFAX WARRANTY AVAILABLE EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022 OR TEXT 780 970-2526
 

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Amvic Licenced Dealer

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Tow Hooks
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Turbocharged
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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