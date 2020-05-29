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2018 DODGE RAM 1500 SLT 4X4 CREW CAB SHORT BOX 3.6 LITER 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 1 OWNER LEASE BACK AIR CONDITION TILT CRUISE POWER WINDOWS POWER LOCKS AM FM SAT STEREO HANDS FREE CALLING BACK UP CAMERA REAR BACK UP SENSORS RUNNING BOARDS TONNEAU COVER SPRAYED BOX LINER ALLOY WHEELS FOG LIGHTS POWER REAR SLIDING WINDOW REMOTE STARTER FULL FACTORY WARRANTY COMES INSPECTED CARFAX AND FINANCING AVAILABLE VERY CLEAN TRUCK EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022
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