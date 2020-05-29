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2018 RAM 1500

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SLT

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2018 RAM 1500

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Sale Price

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  • 16,333KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5170955
  • Stock #: 206367
  • VIN: 1C6RR7LG4JS206367
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Grey
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
6

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2018 DODGE RAM 1500 SLT 4X4 CREW CAB SHORT BOX 3.6 LITER 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 1 OWNER LEASE BACK AIR CONDITION TILT CRUISE POWER WINDOWS POWER LOCKS AM FM SAT STEREO HANDS FREE CALLING BACK UP CAMERA REAR BACK UP SENSORS RUNNING BOARDS TONNEAU COVER SPRAYED BOX LINER ALLOY WHEELS FOG LIGHTS POWER REAR SLIDING WINDOW REMOTE STARTER FULL FACTORY WARRANTY COMES INSPECTED CARFAX AND FINANCING AVAILABLE VERY CLEAN TRUCK EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022

 

 

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Trailer Hitch
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Passenger Vanity Mirror
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Included
  • Balance of Factory Warranty
Windows
  • Sliding Rear Window
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection

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