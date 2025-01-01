2018 Toyota Highlander

Menu
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666 ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS</span><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;>FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.</span><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;>FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL </span><strong><span style=font-size: 14pt;>(403) 909-8666</span></strong></p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;> </p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;>|</p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;> </p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;> </p>

2018 Toyota Highlander

168,720 KM

Details Description Features

$31,997

+ GST
Make it Yours

2018 Toyota Highlander

AWD XLE | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Watch This Vehicle
12874712

2018 Toyota Highlander

AWD XLE | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Location

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

Contact Seller

$31,997

+ GST

Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
168,720KM
Excellent Condition
VIN 5TDJZRFH6JS533741

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Stock # 533741
  • Mileage 168,720 KM

Vehicle Description

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

|

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

More inventory From XpressApprovals

Used 2019 Audi S4 Technik 3.0 TFSI quattro for sale in Edmonton, AB
2019 Audi S4 Technik 3.0 TFSI quattro 84,139 KM $37,997 + GST
Used 2016 Mercedes-Benz E-Class 2dr Cpe E 400 4MATIC | ALL CREDIT ACCEPTED!! for sale in Edmonton, AB
2016 Mercedes-Benz E-Class 2dr Cpe E 400 4MATIC | ALL CREDIT ACCEPTED!! 142,027 KM $21,997 + GST
Used 2017 Volvo XC90 T6 Inscription | ALL CREDIT ACCEPTED!! for sale in Edmonton, AB
2017 Volvo XC90 T6 Inscription | ALL CREDIT ACCEPTED!! 147,973 KM $24,997 + GST

Email XpressApprovals

XpressApprovals

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

Directions Website Inventory
$31,997

+ GST>

XpressApprovals

(403) 909-8666

2018 Toyota Highlander