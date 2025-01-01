$55,997+ GST
2019 BMW X7
xDrive50i | M PACKAGE | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$55,997
+ GST
Used
92,278KM
Excellent Condition
VIN 5UXCX4C56KLS38779
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 92,278 KM
Vehicle Description
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Suspension
Air Suspension
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
2019 BMW X7