2019 Jeep Grand Cherokee

139,042 KM

$27,997

+ GST
2019 Jeep Grand Cherokee

Summit 4WD | FULLY LOADED! | ALL CREDIT ACCEPTED!!

13054727

2019 Jeep Grand Cherokee

Summit 4WD | FULLY LOADED! | ALL CREDIT ACCEPTED!!

Location

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$27,997

+ GST

Used
139,042KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJFJT7KC806029

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 139,042 KM

Vehicle Description

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

|

 

 

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Suspension

Air Suspension

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

