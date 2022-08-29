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2019 Kia Soul

102,384 KM

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2019 Kia Soul

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EX

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2019 Kia Soul

EX

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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102,384KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9214069
  • Stock #: 2209-25
  • VIN: KNDJN2A29K7649551

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,384 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM. OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM. ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES) FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

********** 2019 KIA SOUL LX **********

ENGINE: 1.6L 4CYL

LOW MILEAGE ( 102,384 KM )

BACKUP CAMERA

3 DRIVE MODE

BLUETOOTH

CRUISE CONTROL

TRACTION CONTROL

STEERING WHEEL CONTROL

USB/AUX PORTS

SATELLITE RADIO

POWER WINDOW I

NSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. EYE IT. TRY IT. BUY IT. AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Automatic Headlights
Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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