$43,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2019 Nissan Titan
4x4 Crew Cab Diesel SV
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$43,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8665648
- Stock #: 2206-02
- VIN: 1N6BA1F35KN521067
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey - Dark
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 6
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2019 NISSAN TITAN XD SV 4X4 **********
ENGINE: 5.0L 8CYL
LOW MILEAGE (53,618 KM)
4WD
DIESEL
BLUETOOTH CONNECTION
BACK-UP CAMERA
PUSH START BUTTON
4-WHEEL DISC BRAKES
LOCKING/LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
CHILD SAFETY LOCKS
TURBOCHARGED
DAYTIME RUNNING LIGHTS
PASS-THROUGH REAR SEAT
CONVENTIONAL SPARE TIRE
AUXILIARY AUDIO INPUT
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
ENGINE IMMOBILIZER
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
KEYLESS START
REAR BENCH SEAT
BRAKE ACTUATED LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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