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2019 Nissan Titan

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PCL Auto

780-244-2886

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2019 Nissan Titan

2019 Nissan Titan

4x4 Crew Cab Diesel SV

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2019 Nissan Titan

4x4 Crew Cab Diesel SV

Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Excellent Condition
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  • Listing ID: 8665648
  • Stock #: 2206-02
  • VIN: 1N6BA1F35KN521067

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2019 NISSAN TITAN XD SV 4X4 **********

 

ENGINE: 5.0L  8CYL

 

 

LOW MILEAGE (53,618 KM)

4WD

DIESEL

BLUETOOTH CONNECTION

BACK-UP CAMERA

PUSH START BUTTON

4-WHEEL DISC BRAKES

LOCKING/LIMITED SLIP DIFFERENTIAL

CHILD SAFETY LOCKS

TURBOCHARGED

DAYTIME RUNNING LIGHTS

PASS-THROUGH REAR SEAT

CONVENTIONAL SPARE TIRE

AUXILIARY AUDIO INPUT

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

KEYLESS START

REAR BENCH SEAT

BRAKE ACTUATED LIMITED SLIP DIFFERENTIAL

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Power Windows
Keyless Entry
Turbocharged
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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