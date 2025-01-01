2019 Volkswagen Golf

Menu
Used
158,780KM
Excellent Condition
VIN 3VW5T7AU7KM012988

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 158,780 KM

Vehicle Description

XPRESS APPROVALS IS AN AMVIC LICENSED DEALERSHIP, COMMITTED TO PROVIDING EXCEPTIONAL SERVICE AND QUALITY VEHICLES WITH FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS.

GIVE US A CALL AT (403) 909-8666. WE’RE LOCATED AT 9549 118 AVE NW, EDMONTON AB T5G 0N9.

 

*** PLEASE CALL 403-909-8666 TO BOOK AN APPOINTMENT ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

**ALL FINANCE DEALS WILL HAVE $1,099 ADDED TO THE PRICE OF THE VEHICLE**

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

2019 Volkswagen Golf