Menu
Account
Sign In
Back

2020 Ford F-150

54,636 KM

Details Description Features

$36,950

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$36,950

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2020 Ford F-150

2020 Ford F-150

XL 4WD SuperCrew 5.5' Box

Watch This Vehicle

2020 Ford F-150

XL 4WD SuperCrew 5.5' Box

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller

$36,950

+ taxes & licensing

54,636KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9204580
  • Stock #: 22101-26
  • VIN: 1FTFW1E54LKD69858

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 54,636 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

**********2020 FORD F150 XL**********

 

ENGINE: 5.0L 8CYL

 

1 OWNER

4X4

LOW MILLAGE ( 54,636 KM )

6 PASSENGERS

CRUISE CONTROL

RUNNING BOARDS

BED TONNEAU COVER

A/C

TRACTION CONTROL

POWER WINDOW

KEYLESS ENTRY

TILT STEERING WHEEL

POWER MIRROR

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Automatic Headlights
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2020 Ford F-150 XL 4...
 54,636 KM
$36,950 + tax & lic
2007 Chevrolet Impal...
 92,914 KM
$6,750 + tax & lic
2014 Jeep Patriot 4W...
 130,394 KM
$11,950 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory