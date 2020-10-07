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2020 Jaguar F-PACE

6,979 KM

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Jaguar-Land Rover Edmonton

855-996-2960

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Location

Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

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  • Listing ID: 6174222
  • Stock #: J02074
  • VIN: SADCJ2FX8LA642074

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 6,979 KM

Vehicle Description

“A TRUE TRIPLE THREAT OF THE AUTOMOTIVE WORLD, THE F-PACE COMBINES THE PRACTICALITY OF A CROSSOVER, THE DRIVING ENJOYMENT OF A SPORTS SEDAN, AND THE UNIMPEACHABLE STYLING OF A MODERN JAGUAR. NOT ONLY DOES IT COMBINE THESE TRAITS, IT DOES SO IMPRESSIVELY WELL.”

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  • LUXURY VALET SERVICE
  • COMPLIMENTARY PICK UP TRUCK USAGE
  • NO DEALERSHIP OR DOCUMENTATION FEES
  • FIXED COMMISSION SALES PEOPLE

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
All Wheel Drive
Engine Immobilizer
4 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode
Panoramic Roof
Rear Defrost
Privacy Glass
Climate Control
Heated Steering Wheel
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Navigation System
Back-Up Camera
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
A/T
HD Radio
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Gasoline Fuel
8-Speed A/T
WiFi Hotspot
Brake Actuated Limited Slip Differential
Lane Keeping Assist
Smart Device Integration
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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