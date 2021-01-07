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2020 Land Rover Discovery

9,356 KM

Details Description Features

$49,995

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Jaguar-Land Rover Edmonton

855-996-2960

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2020 Land Rover Discovery

2020 Land Rover Discovery

Sport Active Courtesy Loaner

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2020 Land Rover Discovery

Sport Active Courtesy Loaner

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Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

855-996-2960

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  • Listing ID: 6529285
  • Stock #: L04312-1
  • VIN: SALCJ2FX7LH864312

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 9,356 KM

Vehicle Description

“THE DISCOVERY SPORT HAS BEEN VERY SUCCESSFUL FOR LAND ROVER OVER THE LAST FOUR YEARS. THE NEW 2020 UPDATE KEEPS IT’S TECHNOLOGY AND CONVENIENCES ABOVE AND BEYOND THE MOST RECENT SUVS ON THE MARKET.”

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·        BLIND SPOT ASSIST

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  • LUXURY VALET SERVICE
  • COMPLIMENTARY PICK UP TRUCK USAGE
  • NO DEALERSHIP OR DOCUMENTATION FEES
  • FIXED COMMISSION SALES PEOPLE

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Fog Lamps
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Panoramic Roof
Rear Defrost
Privacy Glass
Four Wheel Drive
Engine Immobilizer
4 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode
Climate Control
Heated Steering Wheel
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Knee Air Bag
A/T
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Gasoline Fuel
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Automatic Parking
Lane Keeping Assist
9-Speed A/T
Smart Device Integration
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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