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2020 Land Rover Evoque

9,703 KM

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Jaguar-Land Rover Edmonton

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Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

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  • Listing ID: 6529291
  • Stock #: L07503
  • VIN: SALZP2FX6LH087503

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 9,703 KM

Vehicle Description

“SMALLER, LIGHTER, SPORTIER, MORE FUEL-EFFICIENT AND STYLISH IN THE EXTREME, THE EVOQUE IS AN AWARD-WINNING AND COMMERCIAL SUCCESS FOR OUR HERITAGE FUELED BRITISH MOTORING COMPANY.”

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