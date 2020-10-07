2020 Land Rover Range Rover

+ taxes & licensing
855-996-2960
17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5
855-996-2960
+ taxes & licensing
THE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT BLENDS ENTHUSIASM WITH LEGENDARY OFF-ROAD PROWESS. CLASSIC STYLING, SMART FEATURES, AND ITS GO-ANYWHERE ABILITY MAKE THE RANGE ROVER SPORT A MOST POPULAR, WELL-ROUNDED PACKAGE.”
FOR IMMEDIATE RESPONSE, TEXT 5878004384 TO CONNECT WITH ONE OF OUR BRAND PROFESSIONALS.
THIS SANTORINI BLACK 2020 RANGE ROVER SPORT V6 TD6 HSE OFFERS:
DRIVE PRO PACK
*ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BLIND SPOT ASSIST, HIGH-SPEED EMERGENCY
BRAKING
BLACK EXTERIOR PACK
HEATED WINDSCREEN
21INCH STYLE 9011 - GLOSS BLACK
METALLIC PAINT
CLIMATE FRONT & HEATED REAR SEATS
THIRD ROW SEATS (5+2 SEATING)
GRAND BLACK VENEER
MORZINE HEADLINING - EBONY
FRONT CENTRE CONSOLE COOLER COMPARTMENT
CABIN AIR IONISATION
SIRIUS XM SATELLITE RADIO + HD RADIO
MERIDIAN SURROUND AUDIO SYSTEM (825 WATTS)
SOFT DOOR CLOSE
AS ONE OF CANADA’S HIGHEST RATED LAND ROVER RETAILERS, OUR DEALERSHIP OFFERS A PREMIUM BEFORE & AFTER PURCHASE EXPERIENCE TO BUYERS NATION-WIDE. WITH NO DEALER OR DOCUMENTATION FEES, OUR TRANSPARENT PRICING MODEL ENSURES A MAXIMUM RETURN OF VALUE AND CLIENT APPRECIATION THROUGH SERVICES SUCH AS OUR TAILORED VALET SERVICE WITH THE ADDITION OF COMPLIMENTARY PICK-UP TRUCK USAGE. OUR OUTSTANDING EFFORT TO ENSURE CUSTOMER SATISFACTION IS ENDLESS.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5