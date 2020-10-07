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2020 Land Rover Range Rover

2 KM

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Jaguar-Land Rover Edmonton

855-996-2960

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2020 Land Rover Range Rover

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Sport LIMITED INVENTORY AVAILABLE!

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2020 Land Rover Range Rover

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Location

Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

855-996-2960

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2KM
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  • Listing ID: 6174219
  • Stock #: L06215
  • VIN: SALWR2RK1LA726215

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 2 KM

Vehicle Description

THE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT BLENDS ENTHUSIASM WITH LEGENDARY OFF-ROAD PROWESS. CLASSIC STYLING, SMART FEATURES, AND ITS GO-ANYWHERE ABILITY MAKE THE RANGE ROVER SPORT A MOST POPULAR, WELL-ROUNDED PACKAGE.”

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  • LUXURY VALET SERVICE
  • COMPLIMENTARY PICK UP TRUCK USAGE
  • NO DEALERSHIP OR DOCUMENTATION FEES

 

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Fog Lamps
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Air Suspension
Panoramic Roof
Rear Defrost
Privacy Glass
Four Wheel Drive
Engine Immobilizer
V6 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode
Climate Control
Heated Steering Wheel
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Entertainment System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Diesel Fuel
Active suspension
A/T
HD Radio
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Cooled Rear Seat(s)
Blind Spot Monitor
8-Speed A/T
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
Smart Device Integration
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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