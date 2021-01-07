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2020 Land Rover Range Rover

10,000 KM

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Jaguar-Land Rover Edmonton

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Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

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  • Listing ID: 6383907
  • Stock #: L02014
  • VIN: SALWR2RK3LA882014

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 10,000 KM

Vehicle Description

THE LAND ROVER RANGE ROVER SPORT BLENDS ENTHUSIASM WITH LEGENDARY OFF-ROAD PROWESS. CLASSIC STYLING, SMART FEATURES, AND ITS GO-ANYWHERE ABILITY MAKE THE RANGE ROVER SPORT A MOST POPULAR, WELL-ROUNDED PACKAGE.”

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  • COMPLIMENTARY PICK UP TRUCK USAGE
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  • FIXED COMMISSION SALES PEOPLE

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