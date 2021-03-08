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2020 Land Rover Range Rover Velar

9,412 KM

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Jaguar-Land Rover Edmonton

855-996-2960

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2020 Land Rover Range Rover Velar

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2020 Land Rover Range Rover Velar

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Jaguar-Land Rover Edmonton

17007-111 Avenue, Edmonton, AB T5S 0J5

855-996-2960

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  • Listing ID: 6678776
  • Stock #: L00578
  • VIN: SALYK2FX1LA280578

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 9,412 KM

Vehicle Description

“THE 2020 RANGE ROVER VELAR'S REFINED ROAD MANNERS SUPERBLY COMPLEMENT ITS OPULENT INTERIOR. THIS IS ALSO ONE OF THE MOST CAPABLE AND COMFORTABLE OFF-ROADERS IN THE LUXURY MIDSIZE SUV CLASS.”

THIS EIGER GREY 2020 RANGE ROVER VELAR OFFERS:

Technology Pack

Drive Pack

Metallic Paint

Black Roof Rails

R-Dynamic Black Exterior Pack

Heated Front Windshield

Gesture Tailgate

20inch Style 7014-Gloss Black

Climate Front + Heated Rear Seats

Grand Black Veener

Meridian Surround Sound SystemFOR IMMEDIATE RESPONSE, TEXT 5878004384 TO CONNECT WITH ONE OF OUR BRAND PROFESSIONALS.

AS ONE OF CANADA’S HIGHEST RATED LAND ROVER RETAILERS, OUR DEALERSHIP OFFERS A PREMIUM BEFORE & AFTER PURCHASE EXPERIENCE TO BUYERS NATION-WIDE. WITH NO DEALER OR DOCUMENTATION FEES, OUR TRANSPARENT PRICING MODEL ENSURES A MAXIMUM RETURN OF VALUE AND CLIENT APPRECIATION THROUGH SERVICES SUCH AS OUR TAILORED VALET SERVICE WITH THE ADDITION OF COMPLIMENTARY PICK-UP TRUCK USAGE. OUR OUTSTANDING EFFORT TO ENSURE CUSTOMER SATISFACTION IS ENDLESS.

  • ALL VEHICLES ACCEPTED ON TRADE
  • GO CARD CUSTOMER REWARDS/REFERRALS
  • LUXURY VALET SERVICE
  • COMPLIMENTARY PICK UP TRUCK USAGE
  • NO DEALERSHIP OR DOCUMENTATION FEES
  • FIXED COMMISSION SALES PEOPLE

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Fog Lamps
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Air Suspension
Panoramic Roof
Rear Defrost
Privacy Glass
Four Wheel Drive
Engine Immobilizer
4 Cylinder Engine
Transmission w/Dual Shift Mode
Climate Control
Heated Steering Wheel
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Navigation System
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
A/T
HD Radio
Premium Synthetic Seats
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Gasoline Fuel
8-Speed A/T
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
Lane Keeping Assist
Smart Device Integration
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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