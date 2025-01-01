$39,997+ GST
Make it Yours
2020 Volvo XC90
T6 AWD Inscription 6-Seater | ALL CREDIT ACCEPTED!
2020 Volvo XC90
T6 AWD Inscription 6-Seater | ALL CREDIT ACCEPTED!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$39,997
+ GST
Used
78,115KM
Excellent Condition
VIN YV4A221L8L1560136
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 78,115 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Windows
Panoramic Roof
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Turbo/Supercharged
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From XpressApprovals
2019 Audi S4 Technik 3.0 TFSI quattro 84,139 KM $37,997 + GST
2016 Mercedes-Benz E-Class 2dr Cpe E 400 4MATIC | ALL CREDIT ACCEPTED!! 142,027 KM $21,997 + GST
2017 Volvo XC90 T6 Inscription | ALL CREDIT ACCEPTED!! 147,973 KM $24,997 + GST
Email XpressApprovals
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
Call Dealer
(403) 909-XXXX(click to show)
$39,997
+ GST>
XpressApprovals
(403) 909-8666
2020 Volvo XC90