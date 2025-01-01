2020 Volvo XC90

Menu
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES. --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><br style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff; /><span style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666 font-family: Inter, sans-serif;> </p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;>|</p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;> </p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;> </p>

2020 Volvo XC90

78,115 KM

Details Description Features

$39,997

+ GST
Make it Yours

2020 Volvo XC90

T6 AWD Inscription 6-Seater | ALL CREDIT ACCEPTED!

Watch This Vehicle
12874709

2020 Volvo XC90

T6 AWD Inscription 6-Seater | ALL CREDIT ACCEPTED!

Location

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$39,997

+ GST

Used
78,115KM
Excellent Condition
VIN YV4A221L8L1560136

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 78,115 KM

Vehicle Description

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.

FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666

 

|

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Turbo/Supercharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

XpressApprovals

XpressApprovals

11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1

(403) 909-8666

$39,997

+ GST

XpressApprovals

(403) 909-8666

2020 Volvo XC90