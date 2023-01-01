2023 Porsche Macan

PREMIUM PACKAGE
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
STANDARD PAINT
Fire Extinguisher
Telematics
Power Folding Mirrors
BLACK
White
Front & Rear Heated Seats
Two-Tone Leather Seat Trim
A/T
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Gasoline Fuel
7-Speed A/T
Panoramic Roof System
Lane Change Assist (LCA)
Led Headlights
Surround View
Premium Plus Package
Sport Chrono Package
Hands-Free Liftgate
Burmester High-End Surround Sound System
Power Steering Plus
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
Smoking Package
Porsche Crest on Front Headrests
Jet Black Metallic
Mechanical Sunscreen for Rear Side Windows
ionizer
Tinted LED Taillights
Deletion of Model Designation
Carmine Red
Sport Tailpipes in Silver
Roof Rails in Aluminum Finish
Front Ventilated Seats
SportDesign Side Skirts
Sun Visors in Leather
Sport Tailpipes in Black
Driver Restriction Features
Seat Belts in Bordeaux Red
Sideblades in Exterior Colour
18-WAY ADAPTIVE SPORT SEATS
VOLCANO GREY METALLIC
14-WAY POWER SEATS
CARRARA WHITE METALLIC
WHEELS: 21" 911 TURBO DESIGN
ILLUMINATED DOOR-SILL GUARDS IN BRUSHED ALUMINUM
NIGHT BLUE METALLIC
WHEEL CENTRE CAPS W/COLOURED PORSCHE CREST
CHALK
8-Way Power Seats
TRAILER HITCH W/O TOW BALL
SIDEBLADES IN CARBON FIBRE
ILLUMINATED DOOR-SILL GUARDS IN CARBON FIBRE
PDK Gear Selector in Carbon Fibre
TIRES: 21" ALL-SEASON
CENTRE CONSOLE ARMREST W/PORSCHE CREST
DOLOMITE SILVER METALLIC
Roof Rails in High Gloss Black
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
SMARTPHONE COMPARTMENT
ADAPTIVE AIR SUSPENSION W/PASM
BLACK/BORDEAUX RED
WINDOW TRIM IN HIGH GLOSS BLACK
WHEELS: 21" RS SPYDER DESIGN
SPORTDESIGN EXTERIOR MIRRORS IN HIGH GLOSS BLACK
DOOR HANDLES IN HIGH-GLOSS BLACK
Seat Belts in Miami Blue
Requires Subscription
BLACK LED HEADLIGHTS W/DYNAMIC LIGHT SYSTEM PLUS
Heated Multifunction GT Sports Steering Wheel
GENTIAN BLUE METALLIC
THERMALLY & NOISE INSULATED GLASS W/PRIVACY GLASS
SPORT EXHAUST SYSTEM W/TAILPIPES IN SILVER
BLACK/MOJAVE BEIGE
AGATE GREY
MIAMI BLUE
Roof Lining in Race-Tex
PORSCHE SURFACE COATED BRAKES (PSCB) IN GLOSS BLK
UNDER DOOR PUDDLE LIGHT PROJECTORS
SPORT EXHAUST SYSTEM W/TAILPIPES IN BLACK
HEATED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL IN DARK WALNUT
Seat Belts in Mojave Beige
PAINTED LOWER REAR FASCIA
COMPASS DISPLAY ON DASHBOARD
MODEL DESIGNATION ON REAR IN HIGH GLOSS BLACK
INTERIOR TRIM IN BRUSHED ALUMINUM
HEATED GT SPORT STEERING WHEEL IN LEATHER
PAINTED VEHICLE KEY & KEY POUCH IN LEATHER
SELF STEERING PARK ASSIST
PORSCHE LOGO & MODEL DESIGNATION IN SATIN BLACK
EXCLUSIVE DESIGN FUEL CAP
EXTERIOR PACKAGE IN EXTERIOR COLOUR
LED HEADLIGHTS W/DYNAMIC LIGHT SYSTEM PLUS
LEATHER PACKAGE SEAT TRIM
FRONT FASCIA IN EXTERIOR COLOUR
MODEL DESIGNATION ON REAR IN EXTERIOR COLOUR
BLACK W/CHALK STITCHING
LEATHER PACKAGE SEAT TRIM W/DEVIATED STITCHING
SIDEBLADES IN HIGH GLOSS BLACK
BLACK/PEBBLE GREY
WHEELS: 21" EXCLUSIVE SPORT DESIGN IN VESUVIUS GREY
TWO-TONE LEATHER PACKAGE SEAT TRIM
WHEELS: 20" MACAN S IN VESUVIUS GREY
INTERIOR TRIM IN DARK WALNUT
EUROPEAN DELIVERY (LEIPZIG)
HEATED GT SPORTS STEERING WHEEL IN RACE-TEX
MODEL DESIGNATION ON SIDE BLADES IN RED
INTERIOR TRIM IN CARBON FIBRE (5MH)
EXTERIOR PACKAGE IN EXTERIOR COLOUR & HIGH GLOSS BLACK
PAPAYA METALLIC
EUROPEAN DELIVERY (ZUFFENHAUSEN)
WHEELS: 21" EXCLUSIVE SPORT DESIGN IN JET BLACK METALLIC
PORSCHE CREST ON FRONT & REAR HEADRESTS
PERSONALIZED FLOOR MATS W/LEATHER EDGING
PORSCHE LOGO IN SATIN BLACK W/MDL DESIG DELETE
BRAKE CALIPERS IN HIGH GLOSS BLACK
CENTRAL TACHOMETER IN WHITE
COMPASS/SPORT CHRONO STOPWATCH DIAL IN WHITE
TWO-TONE STANDARD SEAT TRIM
ANTI-THEFT WHEEL BOLTS
OWNER'S MANUAL WALLET IN LEATHER
AIR VENT SURROUNDS AND SLATS IN EXTERIOR COLOUR
DASHBOARD TRIM PACKAGE IN LEATHER
FRONT SEAT CONSOLES IN LEATHER
PREPARATION FOR PORSCHE DASHCAM
COMPASS/SPORT CHRONO STOPWATCH DIAL IN BORDEAUX RED
CENTRAL TACHOMETER IN BORDEAUX RED
FRONT CENTER CONSOLE ARMREST W/MODEL DESIGNATION
DEVIATED STITCHING INT PKG & LEATHER SEAT CENTRES
WHEELS: 21" EXCLUSIVE DESIGN SPORT IN NEODYME
WHEELS: 21" EXCLUSIVE DESIGN SPORT IN HIGH GLOSS BLACK
PORSCHE LOGO IN SATIN BLACK & MODEL IN EXT. COLOUR
LEATHER SEAT TRIM W/DEVIATED STITCHING
INTERIOR TRIM IN LEATHER
STANDARD SEAT TRIM
MODEL DESIGNATION ON SIDE BLADES IN SILVER
HEATED GT SPORT STEERING WHEEL W/CARBON FIBER TRIM
WHEELS: 21" 911 TURBO
WHEELS: 20" MACAN S IN JET BLACK METALLIC
INTERIOR TRIM IN ANTHRACITE CHESTNUT
WHEELS: 20" MACAN S IN HIGH GLOSS BLACK
SEAT BELTS IN PEBBLE GREY
BLACK W/GENTIAN BLUE STCH
DEVIATED STITCHING INTERIOR PACKAGE
COPPER RUBY METALLIC
WHEELS: 20" MACAN S IN DARK TITANIUM (55T)
DEVIATED LEATHER SEAT CENTRES
PAINT TO SAMPLE
WHEELS: 21" EXCLUSIVE DESIGN SPORT IN PLATINUM SILVER
WHEELS: 20" MACAN SPORT IN SATIN PLATINUM
BLACK W/PAPAYA STITCHING
OWNER'S MANUAL WALLET IN CARBON FIBRE
SEAT BELTS IN AGATE GREY
CARBON FIBRE FLOOR MATS W/LEATHER EDGING
BESPOKE FLOOR MATS W/LEATHER EDGING
BESPOKE REVERSIBLE LUGGAGE COMPARTMENT MAT
CENTRAL TACHOMETER IN MOJAVE BEIGE
WHEELS: 20" MACAN S IN NEODYME
WHEELS: 20" MACAN S IN EXTERIOR COLOUR
WHEELS: 21" EXCLUSIVE DESIGN SPORT IN EXTERIOR COLOUR
TIRES: P265/40R21 FRONT & P295/35R21 REAR
ILLUMINATED BESPOKE CARBON FIBRE DOOR SILL GUARDS
MODEL DESIGNATION ON SIDE BLADES IN BLACK
MODEL DESIGNATION ON SIDE BLADES IN NEODYME
INTERIOR TRIM PAINTED IN EXTERIOR COLOUR
PERSONALIZED REVERSIBLE LOADSPACE MAT
PERSONALIZED AIR VENT SURROUNDS & SLATS IN LEATHER
BESPOKE DECAL SET
ILLUMINATED BESPOKE BRUSHED ALUM DOOR SILL GUARDS
PORSCHE SURFACE COATED BRAKES (PSCB) IN WHITE
Z-OPTION: PAINT TO SAMPLE
PDK GEAR SELECTOR IN CARBON FIBER (8C1)
OWNER'S MANUAL WALLET IN LEATHER (BYT)
COMPASS/SPORT CHRONO STOPWATCH DIAL IN MOJAVE BEIGE