Menu
Account
Sign In
Used 2021 Ford Ranger Lariat for sale in Slave Lake, AB

2021 Ford Ranger

97,133 KM

Details Features

$CALL

+ GST
Make it Yours

2021 Ford Ranger

Lariat

Watch This Vehicle
12895796

2021 Ford Ranger

Lariat

Location

Lakeside Ford

309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3

780-849-4419

  1. 12895796
  2. 12895796
  3. 12895796
  4. 12895796
  5. 12895796
  6. 12895796
  7. 12895796
  8. 12895796
  9. 12895796
  10. 12895796
  11. 12895796
  12. 12895796
Contact Seller
Logo_AccidentFree_OneOwner

$CALL

+ GST

Show Price Breakdown
Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes

Price Breakdown

Initial (MSRP):
$CALL

Adjustments

Price After Adjustments / Applicable Incentives *

$CALL
+ GST

Other Non-adjusting Modifiers

AMVIC Surcharge
+ $10
Administration Surcharge
+ $499
* Incentives may have eligibility requirements to be applicable. Please contact dealer for more information.
Used
97,133KM
VIN 1FTER4FH6MLD13395

Vehicle Details

  • Exterior Colour Shadow Black
  • Interior Colour Ebony Leather
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 25097A
  • Mileage 97,133 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Block Heater
Trailer Wiring Harness
3.73 Axle Ratio
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Gas-pressurized shock absorbers
Front Anti-Roll Bar
150 amp alternator
Electronic Transfer Case
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Transmission w/Driver Selectable Mode
Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
Auto Locking Hubs
Part-Time Four-Wheel Drive
68 L Fuel Tank
80-Amp/Hr 800CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
GVWR: 2,744 kgs (6,050 lbs)
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Engine: 2.3L EcoBoost -inc: auto start-stop technology
Transmission: Electronic 10-Speed SelectShift Auto
729.8 Kgs Maximum Payload

Exterior

Fog Lights
Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
LED brakelights
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Rear Step Bumper
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Body-Coloured Wheel Well Trim
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Wheels: 18" Machined Alum w/Stealth Grey Pockets
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Auto High-Beam Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Seating

Leather Seats

Interior

Compass
Leather Steering Wheel
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Rear centre armrest
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Front Cupholder
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Tracker System
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Leather Door Trim Insert
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
Full Folding Bench Front Facing Fold-Up Cushion Rear Seat
Passenger Seat
Interior Trim -inc: Piano Black Instrument Panel Insert, Cabback Insulator and Chrome Interior Accents
Leather Gear Shifter Material
FordPass Connect 4G Mobile Hotspot Internet Access
Digital/Analog Appearance
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
Cab Mounted Cargo Lights
3 12V DC Power Outlets and 1 Interior 120V AC Power Outlet
Full Floor Console w/Covered Storage, Full Overhead Console w/Storage, 3 12V DC Power Outlets and 1 Interior 120V AC Power Outlet

Convenience

TRAILER TOW PACKAGE

Safety

Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Mykey System -inc: Top Speed Limiter, Audio Volume Limiter, Early Low Fuel Warning, Programmable Sound Chimes and Beltminder w/Audio Mute
Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB)
Ford Co-Pilot360 - BLIS with Trailer Tow Coverage Blind Spot
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Collision Warning-Front
Ford Co-Pilot360 - Cross-Traffic Alert

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna

Additional Features

Black Appearance Package
EQUIPMENT GROUP
PARTIAL GAS FILL
SHADOW BLACK
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
.REMOTE START SYSTEM
.SKID PLATES
.LARIAT SERIES
.TECHNOLOGY PACKAGE
.2.3L ECOBOOST ENGINE
EBONY INTERIOR TRIM
.ELEC 10-SPEED AUTO TRANS
.SYNC3,B&O,HD,SXM,NAV,10-SPKRS
265/60R18 OFF-RD A/T OWL TIRE
.ELECTRONIC-LOCKING DIFF
.ADAPTIVE CRUISE CONTROL
.FORWARD SENSING SYSTEM
.BEDLINER-TOUGHBED SPRAYIN
.RUNNING BOARDS-5 RECT-BLACK
.OFF-ROAD TUNED SUSPENSION
.TRAIL CONTROL SYSTEM
.18 BLACK PAINTED ALUM WHEEL
FLR LINERS ALL WEATHER MATS
FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details
LIGHT STONE/EBONY, FRONT HEATED LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS -inc: 8-way power adjustable driver including power lumbar, 6-way power adjustable passenger including power lumbar, driver and passenger manual reclining, flow-through console and floor shift
EQUIPMENT GROUP 501A HIGH -inc: Remote Start System, Rain-Sensing Wipers, Technology Package, forward sensing system, Forward Sensing System, Adaptive Cruise Control, Voice-Activated Navigation, pinch-to-zoom capability, SiriusXM Traffic and Travel Lin...
BLACK APPEARANCE PACKAGE -inc: black sill plates, Black Grille w/Black Surround & Black Bars, Black Mirror Skull Caps, 5" Rectangular Black Running Boards, Wheels: 18" Black Painted Aluminum, black centre cap, Dark Box Decal, Tough Bed Spray-In Bedline...
FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: exposed steel bash plate, Terrain Management System, Trail Control, Electronic-Locking Rear Differential, Off-Road Screen in Cluster, Special Suspension - Off-Road Shocks, Exposed Front Tow Hooks, FX4 Off-Road Box Decal, Skid...
TRAY STYLE FLOOR LINER -inc: Does not include front and rear carpeted matching floor mats
TRAILER TOW PACKAGE -inc: towing capability up to 7,500 lbs and 4-pin/7-pin wiring harness, Class IV Trailer Hitch Receiver

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Lakeside Ford

Used 2023 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum for sale in Slave Lake, AB
2023 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum 10,135 KM $CALL + GST
Used 2022 Ford F-350 Super Duty SRW Lariat for sale in Slave Lake, AB
2022 Ford F-350 Super Duty SRW Lariat 67,489 KM $CALL + GST
Used 2024 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum for sale in Slave Lake, AB
2024 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum 41,958 KM $107,853 + GST

Email Lakeside Ford

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lakeside Ford

Lakeside Ford

309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3

Call Dealer

780-849-XXXX

(click to show)

780-849-4419

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ GST>

Lakeside Ford

780-849-4419

2021 Ford Ranger