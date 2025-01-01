$CALL+ GST
Make it Yours
2021 Ford Ranger
Lariat
2021 Ford Ranger
Lariat
Location
Lakeside Ford
309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3
780-849-4419
$CALL
+ GST
Price Breakdown
Initial (MSRP):
$CALL
Adjustments
Price After Adjustments / Applicable Incentives *
$CALL
+ GST
Other Non-adjusting Modifiers
AMVIC Surcharge
+ $10
Administration Surcharge
+ $499
* Incentives may have eligibility requirements to be applicable. Please contact dealer for more information.
Used
97,133KM
VIN 1FTER4FH6MLD13395
Vehicle Details
- Exterior Colour Shadow Black
- Interior Colour Ebony Leather
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 25097A
- Mileage 97,133 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Block Heater
Trailer Wiring Harness
3.73 Axle Ratio
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Gas-pressurized shock absorbers
Front Anti-Roll Bar
150 amp alternator
Electronic Transfer Case
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Transmission w/Driver Selectable Mode
Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
Auto Locking Hubs
Part-Time Four-Wheel Drive
68 L Fuel Tank
80-Amp/Hr 800CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
GVWR: 2,744 kgs (6,050 lbs)
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Engine: 2.3L EcoBoost -inc: auto start-stop technology
Transmission: Electronic 10-Speed SelectShift Auto
729.8 Kgs Maximum Payload
Exterior
Fog Lights
Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
LED brakelights
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Rear Step Bumper
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Body-Coloured Wheel Well Trim
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Wheels: 18" Machined Alum w/Stealth Grey Pockets
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Auto High-Beam Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams
Seating
Leather Seats
Interior
Compass
Leather Steering Wheel
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Rear centre armrest
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Front Cupholder
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Tracker System
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Leather Door Trim Insert
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
Full Folding Bench Front Facing Fold-Up Cushion Rear Seat
Passenger Seat
Interior Trim -inc: Piano Black Instrument Panel Insert, Cabback Insulator and Chrome Interior Accents
Leather Gear Shifter Material
FordPass Connect 4G Mobile Hotspot Internet Access
Digital/Analog Appearance
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
Cab Mounted Cargo Lights
3 12V DC Power Outlets and 1 Interior 120V AC Power Outlet
Full Floor Console w/Covered Storage, Full Overhead Console w/Storage, 3 12V DC Power Outlets and 1 Interior 120V AC Power Outlet
Convenience
TRAILER TOW PACKAGE
Safety
Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Mykey System -inc: Top Speed Limiter, Audio Volume Limiter, Early Low Fuel Warning, Programmable Sound Chimes and Beltminder w/Audio Mute
Ford Co-Pilot360 - Automatic Emergency Braking (AEB)
Ford Co-Pilot360 - BLIS with Trailer Tow Coverage Blind Spot
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Collision Warning-Front
Ford Co-Pilot360 - Cross-Traffic Alert
Media / Nav / Comm
Integrated roof antenna
Additional Features
Black Appearance Package
EQUIPMENT GROUP
PARTIAL GAS FILL
SHADOW BLACK
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
.REMOTE START SYSTEM
.SKID PLATES
.LARIAT SERIES
.TECHNOLOGY PACKAGE
.2.3L ECOBOOST ENGINE
EBONY INTERIOR TRIM
.ELEC 10-SPEED AUTO TRANS
.SYNC3,B&O,HD,SXM,NAV,10-SPKRS
265/60R18 OFF-RD A/T OWL TIRE
.ELECTRONIC-LOCKING DIFF
.ADAPTIVE CRUISE CONTROL
.FORWARD SENSING SYSTEM
.BEDLINER-TOUGHBED SPRAYIN
.RUNNING BOARDS-5 RECT-BLACK
.OFF-ROAD TUNED SUSPENSION
.TRAIL CONTROL SYSTEM
.18 BLACK PAINTED ALUM WHEEL
FLR LINERS ALL WEATHER MATS
FLEET FUEL FILL DELETE -inc: Credit varies, Contact Fleet Headquarters (1-800-668-5515) for details
LIGHT STONE/EBONY, FRONT HEATED LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS -inc: 8-way power adjustable driver including power lumbar, 6-way power adjustable passenger including power lumbar, driver and passenger manual reclining, flow-through console and floor shift
EQUIPMENT GROUP 501A HIGH -inc: Remote Start System, Rain-Sensing Wipers, Technology Package, forward sensing system, Forward Sensing System, Adaptive Cruise Control, Voice-Activated Navigation, pinch-to-zoom capability, SiriusXM Traffic and Travel Lin...
BLACK APPEARANCE PACKAGE -inc: black sill plates, Black Grille w/Black Surround & Black Bars, Black Mirror Skull Caps, 5" Rectangular Black Running Boards, Wheels: 18" Black Painted Aluminum, black centre cap, Dark Box Decal, Tough Bed Spray-In Bedline...
FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: exposed steel bash plate, Terrain Management System, Trail Control, Electronic-Locking Rear Differential, Off-Road Screen in Cluster, Special Suspension - Off-Road Shocks, Exposed Front Tow Hooks, FX4 Off-Road Box Decal, Skid...
TRAY STYLE FLOOR LINER -inc: Does not include front and rear carpeted matching floor mats
TRAILER TOW PACKAGE -inc: towing capability up to 7,500 lbs and 4-pin/7-pin wiring harness, Class IV Trailer Hitch Receiver
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lakeside Ford
2023 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum 10,135 KM $CALL + GST
2022 Ford F-350 Super Duty SRW Lariat 67,489 KM $CALL + GST
2024 Ford F-350 Super Duty SRW Platinum 41,958 KM $107,853 + GST
Email Lakeside Ford
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lakeside Ford
309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3
Call Dealer
780-849-XXXX(click to show)
$CALL
+ GST>
Lakeside Ford
780-849-4419
2021 Ford Ranger