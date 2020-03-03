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1998 Ford E350

XL SUPERVAN EXT. CARGO! IN-HOUSE FINANCE! FREE BCAA & WRNTY!

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1998 Ford E350

XL SUPERVAN EXT. CARGO! IN-HOUSE FINANCE! FREE BCAA & WRNTY!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 231,430KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4767228
  • Stock #: 23378
  • VIN: 1FBSS31L5WHA35368
Exterior Colour
White
Interior Colour
Gray
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
2
FORD E-350 EXTENDED CARGO VAN IN GOOD SHAPE. THROUGH THE SHOP, FULLY INSPECTED AND READY TO GO. BRAND NEW REAR BRAKES, 90% LEFT ON THE FRONT BRKAES, NEW STARTER, NEW BATTERY, FRESH OIL CHANGE AND LOTS OF LIFE LEFT ON THE TIRES, MEANS IT'S READY TO GO TO WORK FOR YOU. DON'T FORGET THE FREE WARRANTY AND BCAA MEMBERSHIP IT COMES WITH. 

FOR IMMEDIATE ASSISTANCE CALL OR TEXT KARL AT 604-250-8646

2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.

WHITE ROCK 604-542-4970 LANGLEY 604-533-1310 OWNER'S CELL 604-649-0565

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-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH   COLUMBIA
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
Exterior
  • Tinted Glass
  • Roof Rack
  • Towing Package
Convenience
  • Cruise Control
  • tilt steering
  • CUP HOLDERS
  • Interval wipers
Seating
  • Bucket Seats
Powertrain
  • Rear Wheel Drive
Trim
  • Cloth Upholstery

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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