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2001 Pontiac Grand Am
IMMACULATE! GT1 RAM AIR SEDAN 111,000KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY TOO!
2001 Pontiac Grand Am
IMMACULATE! GT1 RAM AIR SEDAN 111,000KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY TOO!
Location
SK Automarket
19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1
604-533-1310
$8,995
+ taxes & licensing
Used
111,330KM
Excellent Condition
VIN 1G2NV52E71C121562
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Gray
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 27647
- Mileage 111,330 KM
Vehicle Description
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S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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