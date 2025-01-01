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2001 Pontiac Grand Am

111,330 KM

Details Description

$8,995

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2001 Pontiac Grand Am

IMMACULATE! GT1 RAM AIR SEDAN 111,000KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY TOO!

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2001 Pontiac Grand Am

IMMACULATE! GT1 RAM AIR SEDAN 111,000KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY TOO!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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Actions
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Used
111,330KM
Excellent Condition
VIN 1G2NV52E71C121562

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 27647
  • Mileage 111,330 KM

Vehicle Description

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-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
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