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2002 Pontiac Grand Am
SE SEDAN CLEAN CAR! INSPECTED W/BCAA MEMBERSHIP! WRNTY!
2002 Pontiac Grand Am
SE SEDAN CLEAN CAR! INSPECTED W/BCAA MEMBERSHIP! WRNTY!
Location
SK Automarket
19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1
604-533-1310
$5,995
+ taxes & licensing
Used
151,275KM
Excellent Condition
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VIN 1G2NE52F62C268644
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Gray
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # LAN-27082
- Mileage 151,275 KM
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Vehicle Description
CALL OR TEXT KARL @ 6-0-4-2-5-0-8-6-4-6 FOR INFO & TO CONFIRM WHICH LOCATION.
VERY CLEAN AND WELL CARED FOR PONTIAC GRAND AM SE. THESE WERE NUMBER 1 SELLERS BACK IN THE DAY AND HAVE PROVEN TO BE ONE OF THE MOST RELIABLE CARS EVER BUILT. THIS ONE IS IN AMAZING CONDITION INSIDE AND OUT AND RUNS AND DRIVES GREAT! NO ISSUES! FRONT BRAKES ARE NEW, REAR BRAKES HAVE 90% STILL AND THE TIRES ARE IN GREAT SHAPE TOO. IT NEEDS NOTHING!
2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.
We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.
WE ARE THE HOUSE OF YES!
ADDITIONAL BENEFITS WHEN BUYING FROM SK AUTOMARKET:
-ON SITE FINANCING THROUGH OUR 17 AFFILIATED BANKS AND VEHICLE FINANCE COMPANIES.
-IN HOUSE LEASE TO OWN PROGRAM.
-EVERY VEHICLE HAS UNDERGONE A 120 POINT COMPREHENSIVE INSPECTION.
-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
-EVERY VEHICLE IS GUARANTEED LIEN FREE.
-DISCOUNTED RATES ON PARTS AND SERVICE FOR YOUR NEW CAR AND ANY OTHER FAMILY CARS THAT NEED WORK NOW AND IN THE FUTURE.
-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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604-533-1310
2002 Pontiac Grand Am