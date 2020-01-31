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2005 Kia Spectra

LX LEATHER! IN-HOUSE FINANCE! NO CREDIT NEEDED!

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2005 Kia Spectra

LX LEATHER! IN-HOUSE FINANCE! NO CREDIT NEEDED!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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$3,995

+ taxes & licensing

  • 130,533KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4654473
  • VIN: KNAFE121955097133
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Gray
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5
BEAUTIFUL KIA SPECTRA LX AUTO WITH LEATHER SEATS AND POWER GROUP. THROUGH THE SHOP, FULLY INSPECTED AND READY TO GO. ONE OWNER, LOCAL CAR WITH NO ACCIDENT CLAIMS EVER. BRAKES AND TIRES ARE LIKE NEW, IT NEEDS NOTHING. 

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WHITE ROCK 604-542-4970 LANGLEY 604-533-1310 OWNER'S CELL 604-649-0565

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • CUP HOLDERS
  • Interval wipers
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Player
Powertrain
  • Front Wheel Drive
Windows
  • Rear Defroster

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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