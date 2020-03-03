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2007 Ford F-150

FX4 LARIAT CREW CAM PHASERS JUST DONE! FREE BCAA MBRSHP & WRNTY!

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2007 Ford F-150

FX4 LARIAT CREW CAM PHASERS JUST DONE! FREE BCAA MBRSHP & WRNTY!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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$11,995

+ taxes & licensing

  • 165,433KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4720914
  • Stock #: 23285
  • VIN: 1FTPW14V47FB46370
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
6
BEAUTIFUL FORD F-150 LARIAT SUPERCREW LOADED WITH ALL THE OPTIONS INCLUDING NAVIGATION, SUNROOF AND OF COURSE IT HAS ALL THE POWER OPTIONS AS WELL. VERY CLEAN UNIT INSIDE AND OUT. BC TRUCK WITH NO ACCIDENTS. 

                                 *** THE CAM PHASERS WERE JUST DONE!!!*****

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2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.

WHITE ROCK 604-542-4970 LANGLEY 604-533-1310 OWNER'S CELL 604-649-0565

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Traction Control
  • Side Airbags
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • Power pedals
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Running Boards
  • Towing Package
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • tilt steering
  • CUP HOLDERS
  • Interval wipers
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
Comfort
  • Sunroof / Moonroof
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
Powertrain
  • 4 X 4
Additional Features
  • Crew Cab
  • Navigation
  • Sync
  • Touch Screen
  • Fold Down Rear Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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