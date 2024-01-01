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2007 Honda Accord
EX-L V-6 ONLY 134KM'S! NEW TIRES! BEAUTIFUL! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY!
2007 Honda Accord
EX-L V-6 ONLY 134KM'S! NEW TIRES! BEAUTIFUL! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY!
Location
SK Automarket
19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1
604-533-1310
$10,995
+ taxes & licensing
Used
135,328KM
Excellent Condition
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VIN 1HGCM665X7A802262
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 26905
- Mileage 135,328 KM
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Vehicle Description
CALL OR TEXT KARL @ 6-0-4-2-5-0-8-6-4-6 FOR INFO & TO CONFIRM WHICH LOCATION.
AMAZING CONDITION HONDA ACCORD FULLY LOADED EX-L MODEL WITH ONLY 135,000 KMS! SUPER CLEAN INSIDE AND OUT WITH BRAND NEW TIRES! BRAND NEW REAR BRAKES, THE FRONTS HAVE 60% STILL. THROUGH THE SHOP, FULLY INSPECTED AND READY TO GO TO A LOVING NEW HOME. TWO SMALL CLAIMS, ONE FOR 1178.25 & 924.88, BOTH ON THE REAR. NOTHING TO WORRY ABOUT.
2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.
We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.
WE ARE THE HOUSE OF YES!
ADDITIONAL BENEFITS WHEN BUYING FROM SK AUTOMARKET:
-ON SITE FINANCING THROUGH OUR 17 AFFILIATED BANKS AND VEHICLE FINANCE COMPANIES.
-IN HOUSE LEASE TO OWN PROGRAM.
-EVERY VEHICLE HAS UNDERGONE A 120 POINT COMPREHENSIVE INSPECTION.
-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
-EVERY VEHICLE IS GUARANTEED LIEN FREE.
-DISCOUNTED RATES ON PARTS AND SERVICE FOR YOUR NEW CAR AND ANY OTHER FAMILY CARS THAT NEED WORK NOW AND IN THE FUTURE.
-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
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