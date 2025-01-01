$7,998+ taxes & licensing
2007 Mazda MAZDA5
GT FINANCING AVAILABLE
Location
H2H Auto Group
5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4
604-593-5191
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$7,998
+ taxes & licensing
Used
146,616KM
Excellent Condition
VIN JM1CR293270162959
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Grey
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 146,616 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Exterior
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Seating
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Additional Features
Sun/Moonroof
