2007 Mazda MAZDA5

146,616 KM

Details Features

$7,998

+ taxes & licensing
2007 Mazda MAZDA5

GT FINANCING AVAILABLE

12913577

2007 Mazda MAZDA5

GT FINANCING AVAILABLE

Location

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

Certified

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,998

+ taxes & licensing

Used
146,616KM
Excellent Condition
VIN JM1CR293270162959

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 146,616 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player

Seating

Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door

Additional Features

Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

$7,998

+ taxes & licensing>

2007 Mazda MAZDA5