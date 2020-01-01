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2008 Ford E150

GT RV CAMPERVAN W/POP TOP! ONE OF A KIND! LOADED! LOW KM'S! FREE WRNTY & BCAA!

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2008 Ford E150

GT RV CAMPERVAN W/POP TOP! ONE OF A KIND! LOADED! LOW KM'S! FREE WRNTY & BCAA!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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$29,995

+ taxes & licensing

  • 100,867KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4498059
  • Stock #: 24230
  • VIN: 1FTNE14W88DB07586
Exterior Colour
White
Interior Colour
Gray
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
5-door
Passengers
4
IMMACULATE FORD E150 GTRV CUSTOM CAMPERVAN. BOUGHT NEW AND SENT TO CUSTOM RV SHOP AND CONVERTED. IT HAS A FRIDGE, 2 BURNER STOVE, SINK, NEW DUAL RV BATTERIES, 800 WATT POWER INVERTOR, LARGE BED, FURNACE, PASS. CHAIR ROTATES AND FULL POWER GROUP. VERY NICE INSIDE AND OUT. WOULD BE GREAT FOR TRAVELING OR THE EVER INCREASING "VAN LIFE" LIVE IN UNIT. HAS EVERYTHING YOU NEED, READY TO HIT THE ROAD. TONS OF STORAGE, POP UP TABLES, VERY WELL BUILT. ALL OPERATORS MANUALS COME WITH IT. PROPANE SYSTEM JUST RE-CERTIFIED, GOOD FOR 10 YEARS. ALL APPLIANCES JUST TESTED AND SERVICED. MUST BE SEEN IN PERSON TO APPRECIATE THIS ONE. CALL OR TEXT 604-250-8646.

FOR IMMEDIATE ASSISTANCE CALL OR TEXT KARL AT 604-250-8646

2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.

WHITE ROCK 604-542-4970 LANGLEY 604-533-1310 OWNER'S CELL 604-649-0565

We are a family owned and operated business since 1983 and we are committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future.

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • CUP HOLDERS
  • Interval wipers
Seating
  • Bucket Seats
Powertrain
  • Rear Wheel Drive
Trim
  • Cloth Upholstery
Additional Features
  • Fold Down Rear Seat
  • 120 volt power outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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