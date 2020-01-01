Menu
Account
Sign In

2009 Ford F-350

XLT 2WD *ONLY 85K* FREE BCAA & WRNTY! ONE STOP COMMERCIAL VEHICLE DEPOT!

Watch This Vehicle

2009 Ford F-350

XLT 2WD *ONLY 85K* FREE BCAA & WRNTY! ONE STOP COMMERCIAL VEHICLE DEPOT!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

  1. 4401996
  2. 4401996
  3. 4401996
  4. 4401996
  5. 4401996
  6. 4401996
  7. 4401996
  8. 4401996
  9. 4401996
  10. 4401996
  11. 4401996
  12. 4401996
  13. 4401996
  14. 4401996
  15. 4401996
  16. 4401996
  17. 4401996
  18. 4401996
  19. 4401996
  20. 4401996
Contact Seller

$20,995

+ taxes & licensing

  • 85,717KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4401996
  • VIN: 1FDSF34569EA24488
Exterior Colour
Orange
Interior Colour
Gray
Body Style
Commercial
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
Passengers
3
BEAUTIFUL FORD F350 FLATDECK WITH DELUXE ALUMINIUM DECK ON IT WITH DROP SIDES FOR EASY LOADING/UNLOADING. FULLY INSPECTED AND READY TO GO. BRAKES AND TIRES ARE AT 90% REMAINING, ALMOST NEW. IT ALSO HAS RAMPS FOR LOADING UP YOUR EQUIPTMENT, SEE PICS. ONE OWNER, BC TRUCK WITH NO ACCIDENT CLAIMS EVER. EXCELLENT CONDITION WITH NICE LOW KM'S.

FOR IMMEDIATE ASSISTANCE CALL OR TEXT KARL AT 604-250-8646

2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.

WHITE ROCK 604-542-4970 LANGLEY 604-533-1310 OWNER'S CELL 604-649-0565

We are a family owned and operated business since 1983 and we are committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future.

Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.

                                            WE ARE THE HOUSE OF YES!

ADDITIONAL BENEFITS WHEN BUYING FROM SK AUTOMARKET:

-ON SITE FINANCING THROUGH OUR 17 AFFILIATED BANKS AND VEHICLE                                                   FINANCE COMPANIES
-IN HOUSE LEASE TO OWN PROGRAM.
-EVERY VEHICLE HAS UNDERGONE A 120 POINT COMPREHENSIVE INSPECTION
-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT
-EVERY VEHICLE IS GUARANTEED LIEN FREE
-DISCOUNTED RATES ON PARTS AND SERVICE FOR YOUR NEW CAR AND ANY OTHER   FAMILY CARS THAT NEED WORK NOW AND IN THE FUTURE.
-36 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 2 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH   COLUMBIA
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
Comfort
  • Air Conditioning
Power Options
  • Power Steering
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
Exterior
  • Running Boards
  • Towing Package
Powertrain
  • Rear Wheel Drive
Convenience
  • CUP HOLDERS
  • Interval wipers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From SK Automarket

2007 Chevrolet Silve...
 304,806 KM
$6,495 + tax & lic
2007 Ford Escape XLT...
 218,126 KM
$5,995 + tax & lic
2013 Ford Econoline ...
 159,255 KM
$14,995 + tax & lic
SK Automarket

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

604-533-XXXX

(click to show)

604-533-1310

Send A Message