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2009 Ford Ranger

51,550 KM

Details Description

$19,995

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2009 Ford Ranger

**ONLY 51000KM'S!**SPORT A/C SUPERCAB 2WD

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2009 Ford Ranger

**ONLY 51000KM'S!**SPORT A/C SUPERCAB 2WD

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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$19,995

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Used
51,550KM
Excellent Condition
VIN 1FTYR44E19PA50853

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # LAN-27692
  • Mileage 51,550 KM

Vehicle Description

CALL OR TEXT KARL @ 6-0-4-2-5-0-8-6-4-6 FOR INFO & TO CONFIRM WHICH LOCATION.

SUPER CLEAN RANGER WITH ONLY 51,000 ORIGINAL KM'S!! THIS ONE IS A LOCAL TRUCK WITH NO CLAIMS EVER! TIRES ARE NEARLY NEW AND THERE IS TONS OF LIFE LEFT ON THE BRAKES. GREAT CONDITION INSIDE AND OUT AND YOU CAN'T BEAT THE KM'S! IT NEEDS NOTHING BUT A NEW HOME.
***STOP BY AND CHECK OUT CANADA'S LARGEST COLLECTIONOF OLD SCHOOL RANGERS!! 

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We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.

                                            WE ARE THE HOUSE OF YES!

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-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
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-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH   COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
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