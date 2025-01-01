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2009 Ford Ranger
**ONLY 51000KM'S!**SPORT A/C SUPERCAB 2WD
2009 Ford Ranger
**ONLY 51000KM'S!**SPORT A/C SUPERCAB 2WD
Location
SK Automarket
19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1
604-533-1310
$19,995
+ taxes & licensing
Used
51,550KM
Excellent Condition
VIN 1FTYR44E19PA50853
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # LAN-27692
- Mileage 51,550 KM
Vehicle Description
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SUPER CLEAN RANGER WITH ONLY 51,000 ORIGINAL KM'S!! THIS ONE IS A LOCAL TRUCK WITH NO CLAIMS EVER! TIRES ARE NEARLY NEW AND THERE IS TONS OF LIFE LEFT ON THE BRAKES. GREAT CONDITION INSIDE AND OUT AND YOU CAN'T BEAT THE KM'S! IT NEEDS NOTHING BUT A NEW HOME.
***STOP BY AND CHECK OUT CANADA'S LARGEST COLLECTIONOF OLD SCHOOL RANGERS!!
2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.
We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.
WE ARE THE HOUSE OF YES!
ADDITIONAL BENEFITS WHEN BUYING FROM SK AUTOMARKET:
-ON SITE FINANCING THROUGH OUR 17 AFFILIATED BANKS AND VEHICLE FINANCE COMPANIES.
-IN HOUSE LEASE TO OWN PROGRAM.
-EVERY VEHICLE HAS UNDERGONE A 120 POINT COMPREHENSIVE INSPECTION.
-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A COMPLIMENTARY BCAA MEMBERSHIP FOR YOUR SECURITY.
-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
-EVERY VEHICLE IS GUARANTEED LIEN FREE.
-DISCOUNTED RATES ON PARTS AND SERVICE FOR YOUR NEW CAR AND ANY OTHER FAMILY CARS THAT NEED WORK NOW AND IN THE FUTURE.
-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987
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