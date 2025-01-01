Menu
2010 Honda Accord

217,489 KM

$8,998

+ taxes & licensing
2010 Honda Accord

EX-L FINANCING AVAILABLE

13178450

2010 Honda Accord

EX-L FINANCING AVAILABLE

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,998

+ taxes & licensing

Used
217,489KM
Excellent Condition
VIN 1HGCP2F84AA805837

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 217,489 KM

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Aluminum Wheels

Climate Control

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

H2H Auto Group

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

$8,998

+ taxes & licensing>

H2H Auto Group

604-593-5191

2010 Honda Accord