Menu
Account
Sign In

2010 Honda Accord

240,192 KM

Details Features

$7,599

+ taxes & licensing
Make it Yours

2010 Honda Accord

EX-L FINANCING AVAILABLE

Watch This Vehicle
13184912

2010 Honda Accord

EX-L FINANCING AVAILABLE

Location

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

Contact Seller
Logo_NoBadges

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,599

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
240,192KM
Excellent Condition
VIN 5KBCP3F87AB501415

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 240,192 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From H2H Auto Group

Used 2012 Volkswagen Jetta Highline FINANCING AVAILABLE for sale in Surrey, BC
2012 Volkswagen Jetta Highline FINANCING AVAILABLE 93,017 KM $12,998 + tax & lic
Used 2016 Toyota Corolla FINANCING AVAILABLE for sale in Surrey, BC
2016 Toyota Corolla FINANCING AVAILABLE 152,540 KM $16,998 + tax & lic
Used 2016 Ford Fusion SE FINANCING AVAILABLE for sale in Langley, BC
2016 Ford Fusion SE FINANCING AVAILABLE 208,810 KM $8,998 + tax & lic

Email H2H Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
H2H Auto Group

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

Call Dealer

604-593-XXXX

(click to show)

604-593-5191

Quick Links
Directions Website Inventory
$7,599

+ taxes & licensing>

H2H Auto Group

604-593-5191

2010 Honda Accord