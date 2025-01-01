Menu
2011 Mazda MAZDA2

162,047 KM

Details Features

$7,998

+ taxes & licensing
12926858

Location

H2H Auto Group

5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4

604-593-5191

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
162,047KM
Excellent Condition
VIN JM1DE1HY3B0108425

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 162,047 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Power Outlet

Exterior

Temporary spare tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

