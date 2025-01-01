$7,998+ taxes & licensing
Make it Yours
2011 Mazda MAZDA2
FINANCING AVAILABLE
2011 Mazda MAZDA2
FINANCING AVAILABLE
Location
H2H Auto Group
5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4
604-593-5191
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$7,998
+ taxes & licensing
Used
162,047KM
Excellent Condition
VIN JM1DE1HY3B0108425
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 162,047 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Convenience
Power Outlet
Exterior
Temporary spare tire
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From H2H Auto Group
2011 Mazda MAZDA2 FINANCING AVAILABLE 162,047 KM $7,998 + tax & lic
2007 Honda Odyssey EX-L FINANCING AVAILABLE 177,669 KM $8,998 + tax & lic
2005 Honda Accord EX FINANCING AVAILABLE 282,150 KM $4,599 + tax & lic
Email H2H Auto Group
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
H2H Auto Group
5185 216 St, Langley, BC V3A 2N4
Call Dealer
604-593-XXXX(click to show)
$7,998
+ taxes & licensing>
H2H Auto Group
604-593-5191
2011 Mazda MAZDA2