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2013 Chrysler 300

300C Hemi

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2013 Chrysler 300

300C Hemi

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$16,995

+ taxes & licensing

  • 72,100KM
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  • Listing ID: 4898643
  • Stock #: C133078
  • VIN: 2C3CCAET9DH697235
Exterior Colour
White
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

2013 CHRYSLER 300C 5.7L V8 HEMI / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC ROOF / POWER MEMORY LEATHER SEATS / HEATED & VENTILATED SEATS / HEATED STEERING / HEATED REAR SEATS / REAR PRIVACY CURTAIN / HEATED & COOLED CUP HOLDERS / REMOTE-PUSH START / KEYLESS GO / ALARM / DUAL EXHAUST

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 60 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C133078

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Exterior
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Trim
  • Wood Trim Interior
Additional Features
  • Heated Side Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • TOUCHSCREEN
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Cooled / Ventilated Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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