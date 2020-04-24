2013 Chrysler 300

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
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2013 CHRYSLER 300C 5.7L V8 HEMI / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC ROOF / POWER MEMORY LEATHER SEATS / HEATED & VENTILATED SEATS / HEATED STEERING / HEATED REAR SEATS / REAR PRIVACY CURTAIN / HEATED & COOLED CUP HOLDERS / REMOTE-PUSH START / KEYLESS GO / ALARM / DUAL EXHAUST
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 60 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C133078
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