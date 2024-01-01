2014 RAM 3500

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<p><span style=text-decoration: underline;><strong>Optional Equipment :</strong></span></p><p class=MsoNormal>PREMIUM FILIGREE LEATHER SEATS</p><p class=MsoNormal>CANYON BROWN/LT. FROST BEIGE</p><p class=MsoNormal>CONVENIENCE GROUP</p><p class=MsoNormal>MONOTONE PAINT</p><p class=MsoNormal>180 AMP ALTERNATOR</p><p class=MsoNormal>BUCKET SEATS</p><p class=MsoNormal>HIGH BACK SEATS</p><p class=MsoNormal>VENTILATED FRONT SEATS</p><p class=MsoNormal>SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS</p><p class=MsoNormal>HEATED FRONT SEATS</p><p class=MsoNormal>REAR 60/40 SPLIT FOLDING SEAT</p><p class=MsoNormal>FOLDING FLAT LOAD FLOOR STORAGE</p><p class=MsoNormal>6-SPD AUTOMATIC 68RFE TRANSMISSION</p><p class=MsoNormal>3.42 AXLE RATIO</p><p class=MsoNormal>6.7L I6 CUMMINS TURBO DIESEL ENGINE</p><p class=MsoNormal>POWER SUNROOF</p><p class=MsoNormal>PUSH BUTTON START</p><p class=MsoNormal>RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS</p><p class=MsoNormal>115V AUXILIARY FRONT POWER OUTLET</p><p class=MsoNormal>POWER LUMBAR ADJUST</p><p class=MsoNormal>HEATED SECOND ROW SEATS</p><p class=MsoNormal>PWR 10-WAY MEM DRVR 6-WAY PASS SEATS</p><p class=MsoNormal>EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS</p><p class=MsoNormal>EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS</p><p class=MsoNormal>EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY</p><p class=MsoNormal>CHROME EXTERIOR MIRRORS</p><p class=MsoNormal>AUXILIARY SWITCHES - I/P MOUNTED</p><p class=MsoNormal>AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL</p><p class=MsoNormal>CLEARANCE LAMPS</p><p class=MsoNormal>DIESEL EXHAUST BRAKE</p><p class=MsoNormal>TRANSMISSION OIL COOLER</p><p class=MsoNormal>HEATED STEERING WHEEL</p><p class=MsoNormal>STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS</p><p class=MsoNormal>8.4 TOUCHSCREEN DISPLAY</p><p class=MsoNormal>SIRIUSXM SATELLITE RADIO</p><p class=MsoNormal>MEDIA HUB-2 USB, FULL FUNCT, AUX</p><p class=MsoNormal>UCONNECT VOICE COMMAND W/BLUETOOTH</p><p class=MsoNormal>AUDIO JACK INPUT FOR MOBILE DEVICES</p><p class=MsoNormal>REMOTE USB PORT</p><p class=MsoNormal>REMOTE SD CARD SLOT</p><p class=MsoNormal>INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH</p><p> </p><p class=MsoNormal> </p><p class=MsoNormal><span style=text-decoration: underline;><strong>Standard Equipment :</strong></span></p><p class=MsoNormal> ELECTRONIC STABILITY CONTROL</p><p class=MsoNormal>2ND ROW IN FLOOR STORAGE BINS</p><p class=MsoNormal>REAR UNDERSEAT COMPARTMENT STORAGE</p><p class=MsoNormal>LEATHER WRAPPED SHIFT CONTROL</p><p class=MsoNormal>OVERHEAD CONSOLE W/GARAGE DR OPENER</p><p class=MsoNormal>ANTI-SPIN DIFFERENTIAL REAR AXLE</p><p class=MsoNormal>TINTED GLASS WINDOWS</p><p class=MsoNormal>TINTED WINDSHIELD GLASS</p><p class=MsoNormal>REAR POWER SLIDING WINDOW</p><p class=MsoNormal>POWER CHROME TRAILER TOW MIRRORS</p><p class=MsoNormal>REMOTE KEYLESS ENTRY</p><p class=MsoNormal>SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM</p><p class=MsoNormal>AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL</p><p class=MsoNormal>12V AUXILIARY POWER OUTLET</p><p class=MsoNormal>POWER LOCKS</p><p class=MsoNormal>PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN</p><p class=MsoNormal>LED INTERIOR LIGHTING</p><p class=MsoNormal>RADIO/DRV SEAT/MIRRORS/PEDALS MEMORY</p><p class=MsoNormal><span style=mso-spacerun: yes;> </span>REAR DOME W/ON/OFF SWITCH LAMP</p><p class=MsoNormal>BI-FUNCTION PROJECTOR H/LAMP-CHROME</p><p class=MsoNormal>AUTOMATIC HEADLAMPS</p><p class=MsoNormal>FRONT FOG LAMPS</p><p class=MsoNormal>CARGO AND CHMSL LAMP</p><p class=MsoNormal>SECURITY ALARM</p><p class=MsoNormal>RAMS HEAD BADGE</p><p class=MsoNormal>BODY COLOR/CHROME DOOR HANDLES</p><p class=MsoNormal>ENGINE BLOCK HEATER</p><p class=MsoNormal>HEAVY DUTY ENGINE COOLING</p><p class=MsoNormal>BRIGHT WHITE CLEAR COAT</p><p class=MsoNormal>UCONNECT 3C NAV WITH 8.4 DISPLAY</p><p class=MsoNormal>9 ALPINE SPEAKERS W/SUBWOOFER</p><p class=MsoNormal>REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY</p><p class=MsoNormal>PREMIUM LEATHER WRAPPED STEERING WHL</p><p class=MsoNormal>TILT STEERING COLUMN</p><p class=MsoNormal>SINGLE REAR WHEELS</p><p class=MsoNormal>PARKSENSE REAR PARK ASSIST SYSTEM</p><p class=MsoNormal>PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA</p><p class=MsoNormal>POWER ADJUSTABLE PEDALS W/MEMORY</p><p class=MsoNormal>REMOTE START SYSTEM</p><p class=MsoNormal>TIRE PRESSURE INFORMATION SYSTEM</p><p class=MsoNormal>TOW HOOKS</p><p class=MsoNormal>CLASS V RECEIVER HITCH</p><p class=MsoNormal>TRAILER TOW W/4-PIN CONNECTOR WIRING</p><p class=MsoNormal>UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER</p><p class=MsoNormal>TRAILER BRAKE CONTROL</p><p class=MsoNormal>LOCKING TAILGATE</p><p class=MsoNormal>MOPAR SPRAY IN BEDLINER</p>

2014 RAM 3500

Details Description Features

$43,995

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2014 RAM 3500

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2014 RAM 3500

Location

Autoworld

19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

604-510-7227

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VIN 3C63R3FL4EG124370

Vehicle Details

  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # RT1450A
  • Mileage 0

Vehicle Description

Optional Equipment :

PREMIUM FILIGREE LEATHER SEATS

CANYON BROWN/LT. FROST BEIGE

CONVENIENCE GROUP

MONOTONE PAINT

180 AMP ALTERNATOR

BUCKET SEATS

HIGH BACK SEATS

VENTILATED FRONT SEATS

SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS

HEATED FRONT SEATS

REAR 60/40 SPLIT FOLDING SEAT

FOLDING FLAT LOAD FLOOR STORAGE

6-SPD AUTOMATIC 68RFE TRANSMISSION

3.42 AXLE RATIO

6.7L I6 CUMMINS TURBO DIESEL ENGINE

POWER SUNROOF

PUSH BUTTON START

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS

115V AUXILIARY FRONT POWER OUTLET

POWER LUMBAR ADJUST

HEATED SECOND ROW SEATS

PWR 10-WAY MEM DRVR 6-WAY PASS SEATS

EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS

EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS

EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY

CHROME EXTERIOR MIRRORS

AUXILIARY SWITCHES - I/P MOUNTED

AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL

CLEARANCE LAMPS

DIESEL EXHAUST BRAKE

TRANSMISSION OIL COOLER

HEATED STEERING WHEEL

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS

8.4" TOUCHSCREEN DISPLAY

SIRIUSXM SATELLITE RADIO

MEDIA HUB-2 USB, FULL FUNCT, AUX

UCONNECT VOICE COMMAND W/BLUETOOTH

AUDIO JACK INPUT FOR MOBILE DEVICES

REMOTE USB PORT

REMOTE SD CARD SLOT

INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH

 

 

Standard Equipment :

 ELECTRONIC STABILITY CONTROL

2ND ROW IN FLOOR STORAGE BINS

REAR UNDERSEAT COMPARTMENT STORAGE

LEATHER WRAPPED SHIFT CONTROL

OVERHEAD CONSOLE W/GARAGE DR OPENER

ANTI-SPIN DIFFERENTIAL REAR AXLE

TINTED GLASS WINDOWS

TINTED WINDSHIELD GLASS

REAR POWER SLIDING WINDOW

POWER CHROME TRAILER TOW MIRRORS

REMOTE KEYLESS ENTRY

SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM

AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL

12V AUXILIARY POWER OUTLET

POWER LOCKS

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN

LED INTERIOR LIGHTING

RADIO/DRV SEAT/MIRRORS/PEDALS MEMORY

 REAR DOME W/ON/OFF SWITCH LAMP

BI-FUNCTION PROJECTOR H/LAMP-CHROME

AUTOMATIC HEADLAMPS

FRONT FOG LAMPS

CARGO AND CHMSL LAMP

SECURITY ALARM

RAM'S HEAD BADGE

BODY COLOR/CHROME DOOR HANDLES

ENGINE BLOCK HEATER

HEAVY DUTY ENGINE COOLING

BRIGHT WHITE CLEAR COAT

UCONNECT 3C NAV WITH 8.4" DISPLAY

9 ALPINE SPEAKERS W/SUBWOOFER

REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY

PREMIUM LEATHER WRAPPED STEERING WHL

TILT STEERING COLUMN

SINGLE REAR WHEELS

PARKSENSE REAR PARK ASSIST SYSTEM

PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA

POWER ADJUSTABLE PEDALS W/MEMORY

REMOTE START SYSTEM

TIRE PRESSURE INFORMATION SYSTEM

TOW HOOKS

CLASS V RECEIVER HITCH

TRAILER TOW W/4-PIN CONNECTOR WIRING

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

TRAILER BRAKE CONTROL

LOCKING TAILGATE

MOPAR SPRAY IN BEDLINER

Vehicle Features

Packages

Safety

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Bed Liner
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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Used 2019 GMC Canyon SLE Crew Cab Long Box 4WD. *Work Canopy, Heated Se for sale in Langley, BC
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