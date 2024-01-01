$43,995+ tax & licensing
2014 RAM 3500
2014 RAM 3500
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
$43,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # RT1450A
- Mileage 0
Vehicle Description
Optional Equipment :
PREMIUM FILIGREE LEATHER SEATS
CANYON BROWN/LT. FROST BEIGE
CONVENIENCE GROUP
MONOTONE PAINT
180 AMP ALTERNATOR
BUCKET SEATS
HIGH BACK SEATS
VENTILATED FRONT SEATS
SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS
HEATED FRONT SEATS
REAR 60/40 SPLIT FOLDING SEAT
FOLDING FLAT LOAD FLOOR STORAGE
6-SPD AUTOMATIC 68RFE TRANSMISSION
3.42 AXLE RATIO
6.7L I6 CUMMINS TURBO DIESEL ENGINE
POWER SUNROOF
PUSH BUTTON START
RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS
115V AUXILIARY FRONT POWER OUTLET
POWER LUMBAR ADJUST
HEATED SECOND ROW SEATS
PWR 10-WAY MEM DRVR 6-WAY PASS SEATS
EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS
EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS
EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY
CHROME EXTERIOR MIRRORS
AUXILIARY SWITCHES - I/P MOUNTED
AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL
CLEARANCE LAMPS
DIESEL EXHAUST BRAKE
TRANSMISSION OIL COOLER
HEATED STEERING WHEEL
STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS
8.4" TOUCHSCREEN DISPLAY
SIRIUSXM SATELLITE RADIO
MEDIA HUB-2 USB, FULL FUNCT, AUX
UCONNECT VOICE COMMAND W/BLUETOOTH
AUDIO JACK INPUT FOR MOBILE DEVICES
REMOTE USB PORT
REMOTE SD CARD SLOT
INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH
Standard Equipment :
ELECTRONIC STABILITY CONTROL
2ND ROW IN FLOOR STORAGE BINS
REAR UNDERSEAT COMPARTMENT STORAGE
LEATHER WRAPPED SHIFT CONTROL
OVERHEAD CONSOLE W/GARAGE DR OPENER
ANTI-SPIN DIFFERENTIAL REAR AXLE
TINTED GLASS WINDOWS
TINTED WINDSHIELD GLASS
REAR POWER SLIDING WINDOW
POWER CHROME TRAILER TOW MIRRORS
REMOTE KEYLESS ENTRY
SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM
AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL
12V AUXILIARY POWER OUTLET
POWER LOCKS
PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN
LED INTERIOR LIGHTING
RADIO/DRV SEAT/MIRRORS/PEDALS MEMORY
REAR DOME W/ON/OFF SWITCH LAMP
BI-FUNCTION PROJECTOR H/LAMP-CHROME
AUTOMATIC HEADLAMPS
FRONT FOG LAMPS
CARGO AND CHMSL LAMP
SECURITY ALARM
RAM'S HEAD BADGE
BODY COLOR/CHROME DOOR HANDLES
ENGINE BLOCK HEATER
HEAVY DUTY ENGINE COOLING
BRIGHT WHITE CLEAR COAT
UCONNECT 3C NAV WITH 8.4" DISPLAY
9 ALPINE SPEAKERS W/SUBWOOFER
REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY
PREMIUM LEATHER WRAPPED STEERING WHL
TILT STEERING COLUMN
SINGLE REAR WHEELS
PARKSENSE REAR PARK ASSIST SYSTEM
PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA
POWER ADJUSTABLE PEDALS W/MEMORY
REMOTE START SYSTEM
TIRE PRESSURE INFORMATION SYSTEM
TOW HOOKS
CLASS V RECEIVER HITCH
TRAILER TOW W/4-PIN CONNECTOR WIRING
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
TRAILER BRAKE CONTROL
LOCKING TAILGATE
MOPAR SPRAY IN BEDLINER
Vehicle Features
Packages
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Comfort
Convenience
Additional Features
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