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2016 Mercedes-Benz C-Class

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  • Listing ID: 5130605
  • Stock #: C163220
  • VIN: 55SWF6EB3GU164097
Exterior Colour
Silver
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2016 MERCEDES BENZ C450 AMG 4MATIC 3.0L BI-TURBO V6 / PANORAMIC SUNROOF / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / TWO TONE LEATHER-SUEDE HEATED SEATS / POWER MEMORY SEATS / FRONT & REAR SENSORS (PARKTRONIC) / BLIND SPOT ALERT / POWER FOLDING MIRRORS / PADDLE SHIFTING / AUTO SHUT-OFF / BURMESTER SPEAKERS / PUSH START / POWER TELESCOPIC STEERING / BLUETOOTH / STEERING AUDIO CONTROLS / SPOILER / LED LIGHTS / AMG ADAPTIVE SPORT SUSPENSION

BALANCE OF MERCEDES FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW BI-WEEKLY PAYMENTS, OPEN LOAN, LOW RATES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C163220

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Safety
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Rain Sensing Wipers
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
Exterior
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • Front Sensors
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera

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