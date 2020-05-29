2016 Mercedes-Benz C-Class

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604-591-8881
20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2016 MERCEDES BENZ C450 AMG 4MATIC 3.0L BI-TURBO V6 / PANORAMIC SUNROOF / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / TWO TONE LEATHER-SUEDE HEATED SEATS / POWER MEMORY SEATS / FRONT & REAR SENSORS (PARKTRONIC) / BLIND SPOT ALERT / POWER FOLDING MIRRORS / PADDLE SHIFTING / AUTO SHUT-OFF / BURMESTER SPEAKERS / PUSH START / POWER TELESCOPIC STEERING / BLUETOOTH / STEERING AUDIO CONTROLS / SPOILER / LED LIGHTS / AMG ADAPTIVE SPORT SUSPENSION
BALANCE OF MERCEDES FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW BI-WEEKLY PAYMENTS, OPEN LOAN, LOW RATES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C163220
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