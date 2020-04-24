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2016 Nissan Rogue

SV NAVIGATION

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2016 Nissan Rogue

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Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$18,995

+ taxes & licensing

  • 41,900KM
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  • Listing ID: 4907358
  • Stock #: C163100
  • VIN: 5N1AT2MV5GC754948
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2016 NISSAN ROGUE SV, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, POWER HEATED SEATS, BLIND SPOT ALERT, BLUETOOTH-USB-AUX, STEERING AUDIO CONTROLS, PUSH START, SPORT/ECO MODE, POWER LIFTGATE, DOWN HILL ASSIST

BALANCE OF NISSAN FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C163100

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
Exterior
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • Hill start assist
  • Driver Side Airbag
  • TOUCHSCREEN
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Birds Eye View Camera

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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