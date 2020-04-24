20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2016 NISSAN ROGUE SV, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, POWER HEATED SEATS, BLIND SPOT ALERT, BLUETOOTH-USB-AUX, STEERING AUDIO CONTROLS, PUSH START, SPORT/ECO MODE, POWER LIFTGATE, DOWN HILL ASSIST
BALANCE OF NISSAN FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
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