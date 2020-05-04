20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2017 ACURA RDX TECH PKG 3.5L V6 AWD, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PADDLE SHIFTING, POWER FOLDING MIRRORS, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, KEYLESS GO, BLUETOOTH/AUX/USB, REMOTE/PUSH START, ALLOYS
BALANCE OF ACURA FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
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