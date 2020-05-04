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2017 Acura RDX

Technology Package WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2017 Acura RDX

Technology Package WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$28,995

+ taxes & licensing

  • 28,700KM
  • Used
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  • Listing ID: 4960041
  • Stock #: C173115
  • VIN: 5J8TB4H57HL808629
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2017 ACURA RDX TECH PKG 3.5L V6 AWD, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, BACKUP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB), ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PADDLE SHIFTING, POWER FOLDING MIRRORS, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, KEYLESS GO, BLUETOOTH/AUX/USB, REMOTE/PUSH START, ALLOYS

BALANCE OF ACURA FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C173115

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
Exterior
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
Windows
  • Sunroof
  • Rear Defrost
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Power folding side mirrors
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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