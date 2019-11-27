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2017 BMW X5

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Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$44,995

+ taxes & licensing

  • 30,500KM
  • Used
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  • Listing ID: 4371432
  • Stock #: C172897
  • VIN: 5UXKR0C31H0V82432
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2017 BMW X5 XDRIVE 3.0L TURBO / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC SUNROOF / HEATED LEATHER SEATS / POWER MEMORY SEATS / HEATED REAR SEATS / HUD (HEADS UP DISPLAY) / COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) / LANE KEEPING ASSIST / BLIND SPOT ALERT / HARMAN-KARDON AUDIO / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / DOWNHILL ASSIST / DUAL EXHAUST
BALANCE OF BMW FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C172897
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Rain Sensing Wipers
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Exterior
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • Heated rear seats
  • 7 PASSENGER
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • Premium Audio Package
  • Front Sensors
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Vehicle Stability Management VSM
  • 3rd / Third Row Seats
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • HUD / Heads Up or Windshield Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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