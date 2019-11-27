20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
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2017 BMW X5 XDRIVE 3.0L TURBO / AUTO / NAVIGATION / BACKUP CAMERA / PANORAMIC SUNROOF / HEATED LEATHER SEATS / POWER MEMORY SEATS / HEATED REAR SEATS / HUD (HEADS UP DISPLAY) / COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (AEB) / LANE KEEPING ASSIST / BLIND SPOT ALERT / HARMAN-KARDON AUDIO / PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS) / DOWNHILL ASSIST / DUAL EXHAUST
BALANCE OF BMW FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C172897
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