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2017 Chevrolet Camaro

47,200 KM

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$29,895

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King of Cars B.C. Ltd.

604-591-8881

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2017 Chevrolet Camaro

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2LT

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 5865528
  • Stock #: C174003
  • VIN: 1G1FC1RS8H0194728

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 47,200 KM

Vehicle Description

2017 CHEVROLET CAMARO 2LT 6-SPEED MANUAL 3.6L V6 FIFTY EDITION, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, HEADS UP DISPLAY (HUD), LANE KEEPING ALERT, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, PARK ASSIST (REAR SENSORS), BOSE AUDIO, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGER, BOSE AUDIO, PUSH START, BLUETOOTH-USB-AUX, KEYLESS ENTRY, ALARM, SPOILER, ALLOYS, DUAL EXHAUST

BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C174003

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

DEALER # 31301

Vehicle Features

Traction Control
Power Mirrors
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Proximity Key
Telescopic Steering Wheel
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Dual Climate Control
Heated Steering Wheel
Spoiler
Daytime Running Lights
Trip Computer
Bluetooth
Leather Interior
Memory Seats
4 Passenger
HEATED FRONT SEATS
Dual Power Seats
Rear Defrost
BACKUP SENSORS
Driver Side Airbag
Premium Audio Package
Rear cross traffic alert
TOUCHSCREEN
Apple Car Play
LANE DEPARTURE ALERT
Vehicle Stability Management VSM
Wireless Charger
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Alloy / Aluminum Wheels
Nav / Navigation Package
Backup / Rear View Camera
Android Audio
Cooled / Ventilated Seats
HUD / Heads Up or Windshield Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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