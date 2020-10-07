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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2017 CHEVROLET CAMARO 2LT 6-SPEED MANUAL 3.6L V6 FIFTY EDITION, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, HEATED STEERING, HEADS UP DISPLAY (HUD), LANE KEEPING ALERT, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, PARK ASSIST (REAR SENSORS), BOSE AUDIO, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, WIRELESS CHARGER, BOSE AUDIO, PUSH START, BLUETOOTH-USB-AUX, KEYLESS ENTRY, ALARM, SPOILER, ALLOYS, DUAL EXHAUST
BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C174003
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DEALER # 31301
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