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604-591-8881
20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2017 FORD MUSTANG ECOBOOST / 6 SPEED MANUAL / BACKUP CAMERA / POWER SEATS / PUSH START / MICROSOFT SYNC / DUAL EXHAUST / KEYLESS ENTRY / ALARM
BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C173432
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DEALER # 31301
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