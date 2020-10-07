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2017 Ford Mustang

24,000 KM

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$23,995

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King of Cars B.C. Ltd.

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 5865516
  • Stock #: C173432
  • VIN: 1FA6P8THXH5311350

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 24,000 KM

Vehicle Description

2017 FORD MUSTANG ECOBOOST / 6 SPEED MANUAL / BACKUP CAMERA / POWER SEATS / PUSH START / MICROSOFT SYNC / DUAL EXHAUST / KEYLESS ENTRY / ALARM

BALANCE OF FORD FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 96 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C173432

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

DEALER # 31301

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Power Mirrors
Power Windows
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Proximity Key
Telescopic Steering Wheel
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Rear Defrost
4 Passenger
Dual Power Seats
Driver Side Airbag
TOUCHSCREEN
Vehicle Stability Management VSM
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Remote / Keyless Entry
Air Conditioning A/C
Lumbar Seat Adjustment
Alloy / Aluminum Wheels
Backup / Rear View Camera

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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