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2017 Infiniti Q50

S 3.0t Sport AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2017 Infiniti Q50

S 3.0t Sport AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$28,995

+ taxes & licensing

  • 30,100KM
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  • Listing ID: 4856598
  • Stock #: C173082
  • VIN: JN1EV7AR4HM831067
Exterior Colour
Blue
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2017 INFINITI Q50S SPORT 3.0T SEDAN ALL-WHEEL-DRIVE, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, 360 DEGREES CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, REMOTE-PUSH START, PADDLE SHIFTING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, KEYLESS GO, ALARM

BALANCE OF INFINITI FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C173082

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Adaptive Cruise Control
  • Rain Sensing Wipers
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
Exterior
  • Daytime Running Lights
Windows
  • Sunroof
  • Rear Defrost
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Birds Eye View Camera
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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