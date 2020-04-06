2017 Infiniti Q50

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
604-591-8881
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2017 INFINITI Q50S SPORT 3.0T SEDAN ALL-WHEEL-DRIVE, AUTO, NAVIGATION, SUNROOF, 360 DEGREES CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, POWER MEMORY SEATS, COLLISION ALERT WITH AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BLIND SPOT ALERT, LANE KEEPING ASSIST, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, REMOTE-PUSH START, PADDLE SHIFTING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, KEYLESS GO, ALARM
BALANCE OF INFINITI FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C173082
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