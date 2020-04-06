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2017 Infiniti Q60

3.0t Premium AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

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2017 Infiniti Q60

3.0t Premium AWD WITH AUTONOMOUS BRAKING

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$32,995

+ taxes & licensing

  • 45,950KM
  • Used
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  • Listing ID: 4856601
  • Stock #: C173086
  • VIN: JN1EV7EL3HM550903
Exterior Colour
White
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door

2017 INFINITI Q60 COUPE 3.0T ALL-WHEEL-DRIVE AUTO, NAVIGATION, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BLIND SPOT ALERT, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, POWER TELESCOPIC STEERING, KEYLESS GO, REMOTE/PUSH START, BLUETOOTH/AUX/USB, DUAL EXHAUST

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 4 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • Front Sensors
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Auto Start or Remote Start
  • Birds Eye View Camera
  • Self Braking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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