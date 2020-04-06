20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2017 INFINITI Q60 COUPE 3.0T ALL-WHEEL-DRIVE AUTO, NAVIGATION, 360 DEGREES SURROUND CAMERA, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, POWER MEMORY SEATS, AUTONOMOUS BRAKING (AEB), BLIND SPOT ALERT, PARK ASSIST (FRONT & REAR SENSORS), BOSE AUDIO, POWER TELESCOPIC STEERING, KEYLESS GO, REMOTE/PUSH START, BLUETOOTH/AUX/USB, DUAL EXHAUST
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
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