20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2017 JAGUAR XF PREMIUM 2.0L TURBO DIESEL, AUTO, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, POWER LEATHER SEATS, PADDLE SHIFT, AUTO SHUT-OFF, MERIDIAN SURROUND, ECO MODE, PUSH START, KEYLESS GO
BALANCE OF JAGUAR FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # C172894
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