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2017 Jaguar XF

-Series 20d Premium AWD TURBO DIESEL

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2017 Jaguar XF

-Series 20d Premium AWD TURBO DIESEL

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King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$36,995

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  • Listing ID: 4378899
  • Stock #: C172894
  • VIN: SAJBJ4BN2HCY49130
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2017 JAGUAR XF PREMIUM 2.0L TURBO DIESEL, AUTO, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, POWER LEATHER SEATS, PADDLE SHIFT, AUTO SHUT-OFF, MERIDIAN SURROUND, ECO MODE, PUSH START, KEYLESS GO

BALANCE OF JAGUAR FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C172894

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Rain Sensing Wipers
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
Exterior
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • Leather Interior
  • 5 Passenger
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • Driver Side Airbag
  • Premium Audio Package
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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