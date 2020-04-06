2017 Mercedes-Benz C-Class

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2017 MERCEDES BENZ C43 AMG 3.0L V6 BI-TURBO SEDAN 4MATIC / PANORAMIC SUNROOF / NAVIGATION / 360 DEGREES CAMERA / TWO TONE LEATHER-SUEDE HEATED / POWER MEMORY SEATS / COLLISION ALERT / BURMESTER SPEAKERS / AMG ADAPTIVE SPORT SUSPENSION SYSTEM / FRONT & REAR SENSORS (PARKTRONIC) / BLIND SPOT ASSIST / LED LIGHTS / PADDLE SHIFTING / AUTO SHUT-OFF / PUSH START / BLUETOOTH / STEERING AUDIO CONTROLS / DUAL EXHAUST / POWER TELESCOPIC STEERING / POWER FOLDING SIDE MIRRORS
BALANCE OF MERCEDES FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
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