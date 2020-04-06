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2017 Mercedes-Benz C-Class

AMG C43 SEDAN

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2017 Mercedes-Benz C-Class

AMG C43 SEDAN

Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$41,995

+ taxes & licensing

  • 30,000KM
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  • Listing ID: 4856604
  • Stock #: C173092
  • VIN: 55SWF6EB9HU197980
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

2017 MERCEDES BENZ C43 AMG 3.0L V6 BI-TURBO SEDAN 4MATIC / PANORAMIC SUNROOF / NAVIGATION / 360 DEGREES CAMERA / TWO TONE LEATHER-SUEDE HEATED / POWER MEMORY SEATS / COLLISION ALERT / BURMESTER SPEAKERS / AMG ADAPTIVE SPORT SUSPENSION SYSTEM / FRONT & REAR SENSORS (PARKTRONIC) / BLIND SPOT ASSIST / LED LIGHTS / PADDLE SHIFTING / AUTO SHUT-OFF / PUSH START / BLUETOOTH / STEERING AUDIO CONTROLS / DUAL EXHAUST / POWER TELESCOPIC STEERING / POWER FOLDING SIDE MIRRORS

BALANCE OF MERCEDES FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW INTEREST RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C173092

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Safety
  • Traction Control
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Rain Sensing Wipers
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Comfort
  • Tilt Steering Wheel
  • Dual Climate Control
Exterior
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Bluetooth
Windows
  • Panoramic Sunroof
  • Rear Defrost
Seating
  • Leather Interior
  • Memory Seats
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Additional Features
  • AWD
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • LED Lights
  • Premium Audio Package
  • Power folding side mirrors
  • Front Sensors
  • Vehicle Stability Management VSM
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Birds Eye View Camera

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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