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2017 Mercedes-Benz GLE

39,098 KM

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2017 Mercedes-Benz GLE

2017 Mercedes-Benz GLE

AMG GLE 43 *" 21 AMG Wheels, Pano Sunroof, Nav*

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2017 Mercedes-Benz GLE

AMG GLE 43 *" 21 AMG Wheels, Pano Sunroof, Nav*

Location

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19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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39,098KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8813525
  • Stock #: RT1241
  • VIN: 4JGDA6EB4HA927631

Vehicle Details

  • Exterior Colour Polar White
  • Interior Colour Chocolate Brown Imitation Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 39,098 KM

Vehicle Description

Come Check Out This 2017 Mercedes Benz GLE43... Set in Polar White on Chocolate Brown Imitation Leather.

Loaded with Options 

POLAR WHITE

CHOCOLATE BROWN IMITATION LEATHER

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY

SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY

AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)

ACTIVE PARK ASSIST

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)

DRIVING PACKAGE

ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING

REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM

DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)

EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)

BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)

AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.

MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)

AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL

KNEE AIRBAG

COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)

ASHTRAY PACKAGE

CUP HOLDER, TEMPERATURE-CONTROLLED

PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE

VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM

ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR

SIRIUS SATELLITE RADIO COMPLETE SYSTEM

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

ROOF INTERIOR TRIM BEIGE FABRIC

AIR CONDITIONER

LOGO PROJECTION VIA MIRROR

ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)

DYNAMIC LED HEADLAMPS, SAE, RIGHT-HAND TRAFFIC

21" AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS ALL-ROUND

EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)

TRUNK COVERING

WOOD BURRED WALNUT VENEER

RADIO REMOTE CONTROL WITH PANIC SWITCH (315 MHZ)

AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT

PREMIUM SOUND SYSTEM

AIR CONDITIONING

DARK TINTED GLASS

SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS

MAGIC VISION CTRL INCL. HEATED WSHLD WASHER SYS.

INTERIOR LIGHT ASSEMBLY

KEYLESS - GO

AUTOMATIC REAR-END DOOR

KEYLESS START

DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION

TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)

ENGINE NOISE OVER SPEAKER

AUTOMATIC TRANSMISSION

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER

PERFORMANCE ENHANCED ENGINE

V6-GASOLINE ENGINE M276

DISPLACEMENT 3.0 LITER

PARKING PACKAGE

MIRRORS PACKAGE

FRONT MEMORY PACKAGE

SPORT EDITION

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING

LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

 FLOOR MATS - AMG

115 V SOCKET

Please Contact Dealer For Warranty Details*** Extended Warranty Available.

For More Details Visit http://Autoworld.ca/

Contact @Autoworld 604-510-7227

19987 Fraser Highway

Langley BC

V3A 4E2

Not The Car your Looking For? We Can Find You The Car You Want Using Our Professional Car Hunter Service!

VSA Dealer # 31259

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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