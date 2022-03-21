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604-510-7227
2017 Mercedes-Benz GLE
AMG GLE 43 *" 21 AMG Wheels, Pano Sunroof, Nav*
Location
Autoworld
19987 Fraser Hwy, Langley, BC V3A 4E2
604-510-7227
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$62,995
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- Listing ID: 8813525
- Stock #: RT1241
- VIN: 4JGDA6EB4HA927631
Vehicle Details
- Exterior Colour Polar White
- Interior Colour Chocolate Brown Imitation Leather
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 39,098 KM
Vehicle Description
Come Check Out This 2017 Mercedes Benz GLE43... Set in Polar White on Chocolate Brown Imitation Leather.
Loaded with Options
POLAR WHITE
CHOCOLATE BROWN IMITATION LEATHER
SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE
SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY
SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO
ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)
GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY
AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
ACTIVE PARK ASSIST
ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
DRIVING PACKAGE
ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY
INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM
DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)
EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)
BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)
AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.
MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
KNEE AIRBAG
COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)
ASHTRAY PACKAGE
CUP HOLDER, TEMPERATURE-CONTROLLED
PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF
9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM
ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR
SIRIUS SATELLITE RADIO COMPLETE SYSTEM
SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION
ROOF INTERIOR TRIM BEIGE FABRIC
AIR CONDITIONER
LOGO PROJECTION VIA MIRROR
ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER
AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
DYNAMIC LED HEADLAMPS, SAE, RIGHT-HAND TRAFFIC
21" AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS ALL-ROUND
EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
TRUNK COVERING
WOOD BURRED WALNUT VENEER
RADIO REMOTE CONTROL WITH PANIC SWITCH (315 MHZ)
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
PREMIUM SOUND SYSTEM
AIR CONDITIONING
DARK TINTED GLASS
SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
MAGIC VISION CTRL INCL. HEATED WSHLD WASHER SYS.
INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
KEYLESS - GO
AUTOMATIC REAR-END DOOR
KEYLESS START
DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)
ENGINE NOISE OVER SPEAKER
AUTOMATIC TRANSMISSION
CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM
ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
PERFORMANCE ENHANCED ENGINE
V6-GASOLINE ENGINE M276
DISPLACEMENT 3.0 LITER
PARKING PACKAGE
MIRRORS PACKAGE
FRONT MEMORY PACKAGE
SPORT EDITION
FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
FLOOR MATS - AMG
115 V SOCKET
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19987 Fraser Highway
Langley BC
V3A 4E2
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VSA Dealer # 31259
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