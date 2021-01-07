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2018 BMW 6 Series

28,500 KM

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King of Cars B.C. Ltd.

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2018 BMW 6 Series

2018 BMW 6 Series

Gran Turismo 640i xDrive GT

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Gran Turismo 640i xDrive GT

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

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  • Listing ID: 6451231
  • Stock #: P214116
  • VIN: WBAJV6C5XJBJ99691

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 28,500 KM

Vehicle Description

2018 BMW 640I GT XDRIVE-M PACKAGE, PANORAMIC SUNROOF, NAVIGATION, 360 DEGREE CAMERA, DRIVE & PASSENGER MASSAGING SEATS, HEATED & COOLED SEATS, POWER LEATHER MEMORY SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED REAR SEATS WITH DUAL CLIMATE CONTROL, FRONT COLLISION WARNING WITH AUTONOMOUS BRAKING, LANE ASSIST, BLIND SPOT DETECTION, HEADS-UP DISPLAY, HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START WITH KEYLESS GO, POWER TAILGATE, WIRELESS PHONE CHARGER, SUN/SECURITY SCREENS, PADDLE SHIFTERS, WIRELESS PHONE CHARGER, REAR POWER SPOILER

BALANCE OF BMW FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # P214116

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES

DEALER # 31301

Vehicle Features

Fog Lights
Child Safety Locks
Power Windows
Cruise Control
Telescopic Steering Wheel
Driver Side Airbag
Theft Deterrent/Alarm
Anti-lock Brakes / ABS
Passenger Front Airbag Off/On
Lumbar Seat Adjustment

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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