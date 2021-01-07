2018 BMW 6 Series

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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 BMW 640I GT XDRIVE-M PACKAGE, PANORAMIC SUNROOF, NAVIGATION, 360 DEGREE CAMERA, DRIVE & PASSENGER MASSAGING SEATS, HEATED & COOLED SEATS, POWER LEATHER MEMORY SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED REAR SEATS WITH DUAL CLIMATE CONTROL, FRONT COLLISION WARNING WITH AUTONOMOUS BRAKING, LANE ASSIST, BLIND SPOT DETECTION, HEADS-UP DISPLAY, HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START WITH KEYLESS GO, POWER TAILGATE, WIRELESS PHONE CHARGER, SUN/SECURITY SCREENS, PADDLE SHIFTERS, WIRELESS PHONE CHARGER, REAR POWER SPOILER
BALANCE OF BMW FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
STOCK # P214116
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND TAXES
DEALER # 31301
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