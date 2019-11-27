20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 CHEVROLET CAMARO 2SS 1LE 6.2L V8, 6 SPEED MANUAL, BACKUP CAMERA, HEADS UP DISPLAY (HUD), WIRELESS CHARGER, POWER SUEDE-LEATHER RECARO SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, BREMBO BRAKES, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HOOD SCOOP, SPOILER, DUAL EXHAUST, BOSE AUDIO
BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC
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