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2018 Chevrolet Camaro

2SS 1LE

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2018 Chevrolet Camaro

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Location

King of Cars B.C. Ltd.

20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4

604-591-8881

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$42,995

+ taxes & licensing

  • 15,000KM
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  • Listing ID: 4371444
  • Stock #: C182888
  • VIN: 1G1FG1R70J0189223
Exterior Colour
Blue
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
8-cylinder
Doors
2-door

2018 CHEVROLET CAMARO 2SS 1LE 6.2L V8, 6 SPEED MANUAL, BACKUP CAMERA, HEADS UP DISPLAY (HUD), WIRELESS CHARGER, POWER SUEDE-LEATHER RECARO SEATS, HEATED & VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, BREMBO BRAKES, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HOOD SCOOP, SPOILER, DUAL EXHAUST, BOSE AUDIO

BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTH NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

BI-WEEKLY PAYMENTS, LOW RATES, OPEN LOAN, NO PENALTIES, UP TO 84 MONTHS TERM, OAC

STOCK # C182888

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Exterior
  • Spoiler
Windows
  • Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • 4 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Additional Features
  • Premium Audio Package
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • Wireless Charger
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Cooled / Ventilated Seats
  • HUD / Heads Up or Windshield Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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