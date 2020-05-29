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20109 Fraser Hwy., Langley, BC V3A 4E4
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2018 CHEVROLET MALIBU LT 1.5L TURBO, AUTO, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, CROSS TRAFFIC ALERT, PARK ASSIST (REAR SENSORS), REMOTE/PUSH START, BOSE AUDIO, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, BLUETOOTH-USB-AUX, ALLOYS, POWER GROUP, KEYLESS ENTRY, ALARM
BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY
UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC
$0 DOWN FINANCING, OAC
LOW BI-WEEKLY PAYMENTS, OPEN LOAN, LOW RATES, 84 MONTHS, OAC
STOCK # C183171
PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX
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