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  • 45,000KM
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  • Listing ID: 5048805
  • Stock #: C183171
  • VIN: 1G1ZD5ST0JF245582
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 CHEVROLET MALIBU LT 1.5L TURBO, AUTO, NAVIGATION, PANORAMIC SUNROOF, BACKUP CAMERA, LEATHER HEATED SEATS, POWER SEATS, HEATED STEERING, COLLISION ALERT, LANE KEEPING ASSIST, BLIND SPOT ALERT, CROSS TRAFFIC ALERT, PARK ASSIST (REAR SENSORS), REMOTE/PUSH START, BOSE AUDIO, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, BLUETOOTH-USB-AUX, ALLOYS, POWER GROUP, KEYLESS ENTRY, ALARM

BALANCE OF CHEVROLET FACTORY WARRANTY

UP TO 6 MONTHS NO PAYMENTS, OAC

$0 DOWN FINANCING, OAC

LOW BI-WEEKLY PAYMENTS, OPEN LOAN, LOW RATES, 84 MONTHS, OAC

STOCK # C183171

PLUS ADMINISTRATION FEE OF $895 AND 12% TAX

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Convenience
  • Cruise Control
  • Steering Wheel Controls
  • Proximity Key
  • Telescopic Steering Wheel
  • Push Button Start
Windows
  • Panoramic Sunroof
Seating
  • Leather Interior
  • 5 Passenger
  • HEATED FRONT SEATS
  • Dual Power Seats
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
Comfort
  • Heated Steering Wheel
Safety
  • Child Safety Locks
Additional Features
  • BACKUP SENSORS
  • Driver Side Airbag
  • Premium Audio Package
  • Rear cross traffic alert
  • TOUCHSCREEN
  • WiFi Hotspot
  • Apple Car Play
  • LANE DEPARTURE ALERT
  • Crash Avoidance / Collision Warning
  • Theft Deterrent/Alarm
  • Anti-lock Brakes / ABS
  • Passenger Front Airbag Off/On
  • Remote / Keyless Entry
  • Air Conditioning A/C
  • Lumbar Seat Adjustment
  • Alloy / Aluminum Wheels
  • Nav / Navigation Package
  • Blind Spot Monitor / Inidicators
  • Backup / Rear View Camera
  • Android Audio
  • Auto Start or Remote Start

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